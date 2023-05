Holly Willoughby couronnée comme la présentatrice la plus puissante de la télévision britannique après le départ de This Morning de Phillip Schofield

HOLLY Willoughby a été couronnée hier comme la présentatrice la plus puissante de la télévision britannique.

L’annonce dramatique qu’elle resterait la reine de This Morning tandis que Phillip Schofield quittait la série marque son ascension de 14 ans au sommet.

Simon Webb – Le Soleil

Sacs à dos

Le couple lève un verre de champagne lors du dernier spectacle de 2019[/caption] Caractéristiques de Rex

Au départ, Holly, 42 ans, a été repêchée par Phil comme un palliatif nerveux après le départ de l’ancien hôte Fern Britton.

Maintenant, la télé doyenne vaut environ 20 millions de livres sterling et bénéficie d’une série d’accords commerciaux lucratifs.

Une source a déclaré: « Holly est la vraie gagnante dans tout cela car elle est sortie victorieuse et élégante.

«La situation entre le partenariat en ruine est devenue si grave que les patrons d’ITV ont dû choisir quel cheval soutenir Phil ou Holly. Et il était clair où se situait leur loyauté.

« Se débarrasser de Phil n’allait jamais être facile.

« Mais les producteurs ont dû penser à la longévité de la série et finalement Holly était son avenir et ils veulent la garder heureuse. »

La rupture entre les deux hommes, qui avaient l’habitude de passer leurs vacances ensemble dans la station balnéaire haut de gamme de Quinta do Lago au Portugal, a atteint un point de rupture plus tôt ce mois-ci alors que le Sun a rapporté qu’ils parlaient « à peine » lorsque les caméras ont cessé de tourner ce matin alors que leur partenariat avait atteint la rupture. indiquer.

Mais quand elle a rejoint pour la première fois la télévision de jour, Holly était vraiment la fille d’à côté sous l’ombre de Phil et les téléspectateurs la regardent s’épanouir.

Une source a déclaré: « Holly était naturelle et le public s’est rapidement réchauffé à elle, les femmes voulaient être son amie et les hommes l’aimaient. Le public a adoré sa chimie naturelle avec Phil et leur amitié évidente.

« Les voir craquer devant la caméra dans des rires incontrôlables a été un tel moment fort pour les téléspectateurs, que les producteurs ne se sont même pas souciés qu’ils sortent du scénario. C’était un match fait au paradis de la télé de jour et pendant longtemps, il a semblé inébranlable.

À la suite de ce succès cosmique, Holly a rejoint l’écurie du mastodonte YMU de l’agence de showbiz, aux côtés de Phil, et des grosses perruques d’ITV, Ant et Dec.

Dans le même temps, Holly a eu à ses côtés son mari, producteur de télévision depuis 15 ans, Dan Baldwin, l’aidant à naviguer dans sa carrière.

Le couple s’est rencontré en tant que débutants dans leur domaine en 2004 alors qu’ils travaillaient pour Ministry of Mayhem d’ITV.

Dan, 48 ans, est maintenant propriétaire de la société de production à succès Hungry Bear, qui produit The Wheel et Breaking Dad, avec Bradley Walsh et son fils Barney.

Une source a déclaré: « Holly et Dan ont une relation solide comme le roc et discutent ensemble de leurs évolutions de carrière, ils ont traversé l’industrie en même temps et Holly respecte vraiment l’opinion de Dan.

« L’avoir à ses côtés en tant que partenaire a été inestimable et elle respecte vraiment son point de vue de producteur. »

Le premier grand moment télévisé solo grand public de Holly est survenu en 2018 lors de son brillant passage dans la jungle en Australie, lorsqu’elle a remplacé Ant McPartlin, alors qu’il était en cure de désintoxication, aux côtés de Declan Donnelly sur I’m A Celebrity Get Me Out Of Here.

Ironiquement, c’était un concert que Phil avait prévu pour lui-même.

Un initié a déclaré: « Phil avait voulu le concert I’m A Celeb, donc c’était un peu gênant quand non seulement Holly l’a remporté, mais qu’elle l’a totalement réussi. Elle était le joyau de la couronne cette année-là et a provoqué une tempête absolue auprès des téléspectateurs.

« Ce n’est qu’alors qu’avec le temps et la perspective que Holly a pu voir correctement son potentiel en tant qu’entité solo. »

Peu de temps après, elle s’est éloignée de l’émission humoristique Celebrity Juice de la série ITV2, désormais annulée, où l’animateur Keith Lemon l’a surnommée Holly Willabooby.

Au printemps 2020, Holly a vraiment décidé de se lancer seule loin de la marque de duo de petit-déjeuner télé avec Phil.

Elle a secoué l’industrie en quittant YMU.

Cette décision audacieuse l’a amenée à créer sa propre entreprise, Roxy Management, et à prendre le contrôle total de sa carrière.

Une bataille juridique s’est ensuivie au sujet de leur réclamation de 15% de ses revenus futurs, mais l’année dernière, Holly a empoché 1 million de livres sterling dans le cadre d’un règlement à l’amiable avec l’agence – où Phil reste et est actionnaire.

L’année dernière, elle a présenté l’émission très médiatisée de la BBC1 Freeze the Fear avec Wim Hof ​​et a montré, une fois de plus, sa polyvalence sans faille.

Un initié a déclaré: «Holly a plus que fait ses preuves en tant que star de présentation solo loin de Phil et ne fera que continuer à se tailler une carrière incroyable à l’avenir.

«Elle fait souvent rebondir les idées de son mari Dan et apprécie son opinion avec son point de vue de producteur.

« Holly a tranquillement commencé à prendre ses distances avec Phil en 2020. Elle a créé sa propre agence principale féminine pour une raison – et c’était pour défendre les femmes. »

En 2021, Holly, qui a trois enfants Belle, 12 ans, Harry, 14 ans et Chester, huit ans, a suivi les traces de l’entrepreneur américain Gwyneth Paltrow en lançant sa propre marque de style de vie Wylde Moon, vendant des bougies et des bijoux.

Ironiquement, c’est en Australie que Holly a été inspirée pour lancer la marque.

Elle a déclaré: «Je suis tombée sur tous ces endroits différents qui proposaient des lectures de tarot et de la kinésiologie [which explores how the body moves] et j’ai pensé, ‘Je vais tout faire et voir ce qui se passe.’

« Et il y a eu – pas un réveil, parce que quand vous dites des choses comme ça, les gens pensent que vous êtes complètement fou – mais une ouverture. »

Simultanément, Phil a commencé à voir sa carrière stagner.

Ses émissions ITV The Cube et 5 Gold Rings ne sont pas revenues après la pandémie.

Holly a signé des accords à sept chiffres avec Marks & Spencer, Garnier, Diet Coke, Oral B, Dunelm, elle a également écrit 15 livres pour parents et enfants – dont une série de huit livres avec sa sœur Kelly Willoughby intitulée School for Stars – qui ont généré 2,5 millions de livres sterling, selon Nielsen Bookdata.

Pendant ce temps, Phil a été publiquement retiré de son contrat d’un million de livres sterling avec WeBuyAnyCar.

La source a poursuivi: « L’étoile de Holly brille plus fort depuis un certain temps et elle ne va nulle part.

« Le départ de Phil ne fait que cimenter cela. »

Comment The Sun a brisé l’histoire

THE Sun a révélé pour la première fois que le couple doré de la télévision « parlait à peine » le mercredi 10 mai.

Deux jours plus tard, dans une ultime tentative pour sauver le partenariat, Phillip nous a dit « ces dernières semaines n’ont été faciles pour aucun de nous ».

News Group Newspapers Ltd

Le Sun a révélé en exclusivité que le couple parlait à peine[/caption] News Group Newspapers Ltd

Le Sun a raconté comment Phil a confronté Holly lors d’un appel téléphonique après que leur rupture a été rendue publique[/caption]

Nous avons ensuite raconté comment il avait confronté Holly lors d’un appel téléphonique après que leur rupture ait été rendue publique – avant d’appeler des avocats à l’aide.

Les meilleurs morceaux du couple de télé

PHIL et Holly sont devenus viraux lorsqu’ils ont eu la gueule de bois après avoir remporté les National Television Awards en 2016.

En 2017, ils ont été éclipsés par le mannequin russe de 6 pieds 9 pouces Ekaterina Lisina qui détenait le record du monde Guinness pour les jambes les plus longues.

TVI

Phil et Holly sont devenus viraux lorsqu’ils ont eu la gueule de bois après avoir remporté les NTA en 2016[/caption] Caractéristiques de Rex

La même année, Holly a été vue s’agrippant à Phil après qu’un comportementaliste pour animaux de compagnie ait amené son oiseau adopté – Russell The Crow.