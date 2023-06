Holly Willoughby avait les pieds sur terre mais elle a changé et je ne la connais plus, dit Jason Gardiner

HOLLY Willoughby a commencé à changer de la fille «terre à terre» que Jason a connue pour la première fois en devenant «Brand Holly», dit-il.

Jason, qui a travaillé aux côtés de la présentatrice Holly, 42 ans, sur Dancing On Ice depuis son lancement en 2006, a déclaré: «Quand nous avons commencé, elle était très amicale, personne ne travaillait avec elle.

Rex

Rex

« Mais lors de la dernière série sur laquelle j’étais, elle avait une équipe d’environ huit personnes dans un entourage qui la suivait partout où elle allait. Elle est devenue ‘Brand Holly’.

« Je ne la connaissais plus. »

Lorsque Jason est parti en 2019, il a été dévasté lorsque le reste de la distribution, à l’exception d’Ashley Banjo, n’a pas réussi à le contacter.

Il a dit de Holly : « Nous étions de bons collègues amicaux. Nous aurions toujours un fou rire dans les coulisses.

« Nous avions de bons rapports. Assez pour qu’elle puisse au moins dire : ‘Hé, je sais que ça a été un peu difficile. Êtes-vous ok?’. Mais je n’ai rien. Cela m’a fait me sentir jetable.

Plus tôt cette semaine, Eamonn Holmes a pris un autre coup à This Morning au milieu de sa querelle en cours avec Phillip et Holly.

Le présentateur n’est pas du genre à mâcher ses mots sur la paire ou le programme qu’il a présenté pendant des années.

Et Eamonn, 63 ans, n’a pas pu résister à ce qui semblait être une fouille claire à l’émission assiégée d’ITV alors qu’il sollicitait son émission GB News Breakfast pour obtenir des votes lors d’une prochaine remise de prix.

Breakfast with Eamonn and Isabel, qu’il anime avec Isabel Webster, a été nominé pour le meilleur programme d’information 2023 aux National Reality TV Awards.

Et la star nord-irlandaise a partagé un message demandant des votes – mais c’est sa légende qui contenait la piqûre dans l’histoire.

« Avouons-le… ça ne devient pas plus réel que nous ! Eamonn a écrit sous une photo annonçant la nomination.