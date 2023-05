Holly Willoughby « alignera Alison Hammond pour This Morning »

HOLLY Willoughby « prépare Alison Hammond pour être sa nouvelle co-animatrice de This Morning ».

Cela survient alors que sa querelle dans les coulisses avec Phillip Schofield gronde, laissant l’émission matinale phare d’ITV dans la tourmente.

Rex

TVI

Phil et Holly ont subi des retombées dans les coulisses de l’émission[/caption]

Holly, 42 ans, et Phil, 61 ans, ont vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines – et le couple se voit accorder une semaine de congé en juin.

À la lumière de leurs retombées dans les coulisses, il a maintenant été signalé que la maman de trois enfants pourrait être associée à sa nouvelle meilleure amie.

Selon le Daily Mail, « Holly veut que sa nouvelle meilleure amie » la rejoigne sur le célèbre canapé,

La publication affirme même que « Holly a fait part à ses patrons de son souhait et ITV est d’accord ».

Holly et Alison, 48 ans, sont devenues des amies proches au fil des ans et se sont révélées populaires lorsqu’elles ont déjà hébergé ensemble.

Alison a vu son étoile monter en flèche ces dernières années, après avoir été promue animatrice de This Morning’s Friday, avec Dermot O’Leary.

Elle est même intervenue pour présenter aux côtés de Holly, lorsque Phil a pris un congé.

Cela vient alors que les initiés disent que beaucoup pensent que le temps est enfin venu pour Phil, qui héberge le mastodonte ITV depuis 2002.

Le patron de This Morning, Martin Frizell, pourrait également être en ligne pour la côtelette, selon le personnel – alors que les hauts gradés d’ITV tentent une refonte majeure de la série assiégée.

Cependant, ceux qui travaillent sur l’émission de jour disent qu’ils comprennent que le travail de la co-présentatrice populaire Holly sera sûr.

Une source a déclaré: « This Morning se prépare à des changements sismiques cet été – et Phil est aligné comme le premier grand nom de la côtelette lorsque son contrat expirera cet été.

« Il est hautement improbable qu’il revienne en septembre.

« Des plans sont en cours d’élaboration pour un nouveau look This Morning et, pour le moment, Phil n’y figure pas. Il travaille sur la série depuis plus de deux décennies. Beaucoup pensent qu’il est temps d’avoir du sang frais.