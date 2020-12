Holly Willoughby dit que les téléspectateurs de This Morning l’ont aidée jusqu’en 2020 – et elle a envisagé de quitter temporairement l’émission pour rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus.

Dans une interview sur l’année, Holly a déclaré qu’elle était ravie que la série à succès ITV ait été un tonique pour certains fans lors de l’épidémie de la maladie.

Elle a déclaré: «De toute évidence, lorsque vous entendez les gens dire que vous les avez aidés, cela en vaut la peine et c’est une belle chose.

«Pour être honnête, je pense que nous nous sommes entretenus mutuellement. Nous avons toujours, toujours eu cette relation avec nos téléspectateurs où nous faisons la série pour eux.







Elle a ajouté: «Je pense qu’au moment où nous avons commencé à obtenir l’application et au moment où nous avions des iPad sur le plateau, les gens pouvaient instantanément commenter et se joindre à ce que nous faisions, ce genre de troisième mur de télévision s’est perdu, mais je pense que pendant cela pandémie, elle a tout simplement disparu et j’ai vraiment l’impression que nous l’avons traversée ensemble.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait ressenti de la pression en présentant une émission en direct pendant une pandémie, Holly, 39 ans, a admis qu’elle avait «peur» et a envisagé de rester à la maison à un moment donné avec sa famille qui comprend deux fils Harry et Chester, ainsi que sa fille Belle .

En novembre, elle a eu quelques jours de congé lorsque deux de ses enfants ont été testés après avoir montré des symptômes.







Elle a déclaré: «Au début, quand nous ne savions pas grand-chose à ce sujet, et les écoles ont été fermées et il y a eu environ deux ou trois semaines où je pense qu’il y avait un réel intérêt pour moi à rester à la maison.

«J’avais peur comme tout le monde, vous ne saviez pas ou ne compreniez pas vraiment ce qu’était ce virus, comment vous alliez l’attraper, comment il a été transmis, combien de temps il a vécu sur une surface.

«Je pense qu’il y avait beaucoup de peur là-bas et cela ne m’a pas échappé, mais vous devez continuer et il y a des informations quotidiennes qui doivent être dites et discutées et This Morning est le moyen idéal pour obtenir les bonnes informations, de la bonne manière, pendant la bonne période de temps et rire aussi. «







Elle a ajouté: « C’était évidemment très instructif, mais en même temps, nous pouvions toujours rire et essayer de garder le moral des gens. »

Pour la première fois, Holly et le co-animateur Phillip Schofield présenteront cette année un épisode spécial de Ce matin le jour de Noël avec des «surprises réconfortantes» et des invités spéciaux.

Et Holly est entrée très tôt dans l’esprit festif.







Elle a admis: «J’ai fait monter mes lumières de Noël à l’extérieur de la maison en septembre, et ma maison était entièrement décorée à la mi-novembre! J’y suis allé bien tôt parce que ça fait du bien, j’y suis complètement immergé.

«Y a-t-il des traditions de Noël dans notre maison? J’insiste pour que les enfants s’assoient et m’écoutent lire « La nuit avant Noël » la nuit avant Noël, je ne suis pas sûr qu’ils soient plus comme ça, ils étaient autrefois mais maintenant ils regardent en quelque sorte moi et ils savent que c’est pour moi plutôt que pour eux mais je m’en fiche, je vais continuer à le faire pour toujours.

* L’émission de Noël de ce matin sera diffusée le jour de Noël à partir de 10h sur ITV.

