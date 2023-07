Holly Willoughby « abandonnée de la publicité This Morning » alors que l’émission cherche un nouveau producteur

HOLLY Willoughby a été abandonnée d’une offre d’emploi de This Morning alors qu’ITV cherche un nouveau producteur.

Elle a peut-être dirigé le programme de jour depuis 2009, mais Holly, 42 ans, est introuvable sur le dernier message Twitter d’ITV Careers.

TVI

Twitter/@ITVCareers

Alison Hammond et Dermot O’Leary prennent un selfie[/caption]

Au lieu de cela, Alison Hammond, 48 ans, et Dermot O’Leary, 50 ans, rayonnants, sont vus en train de prendre un selfie dans le célèbre studio.

Le message se lit comme suit: « This Morning recherche un producteur numérique talentueux pour rejoindre notre équipe, créant un contenu court de haute qualité sur plusieurs plateformes. »

En dessous, un lien de site Web et une adresse e-mail sont inclus pour que les candidats puissent suivre.

Holly profite actuellement d’une pause estivale de This Morning et The Sun a révélé qu’elle s’était discrètement retirée de l’émission jeudi sans le dire aux téléspectateurs.

Cela fait suite à quelques mois difficiles pour Holly depuis que le scandale de l’affaire de son co-animateur Phillip Schofield a été révélé.

Holly et Phil passaient des vacances avec leurs familles chaque été jusqu’à ce qu’une querelle déchire leur amitié.

On ne pense plus qu’ils s’expriment suite au scandale qui a secoué This Morning.

Le Sun avait précédemment révélé que la liaison de Phillip avec un jeune coureur masculin devrait durer 12 semaines.

L’homme de 61 ans et son ancien amant seront longuement interrogés sur leur relation, Alison et Dermot devant également être interviewés avec Holly dans les semaines à venir.

Caractéristiques de Rex