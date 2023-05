Holly Willoughby a un sourire qui ne ferait pas fondre le beurre – mais derrière, il y a un cookie résistant qui protège la marque, dit Piers Morgan

PIERS Morgan a décrit Holly Willoughby comme un « cookie dur » sous son « sourire qui ne ferait pas fondre le beurre ».

La star de TalkTV a rendu hommage à son ami dans une chronique pour The Sun où il a évoqué sa sympathie pour Phillip Schofield.

Getty

Piers Morgan a parlé de son admiration pour Holly Willoughby[/caption] Rex

Phillip a annoncé qu’il quittait son rôle dans This Morning après 21 ans samedi après-midi.

Piers, 58 ans, a parlé de ses propres expériences en quittant Good Morning Britain d’ITV en 2002.

Mais il a également parlé de Holly en disant qu’il l’admirait pour être ambitieuse et désireuse de protéger sa propre marque.

L’hôte de Piers Morgan Uncensored a écrit: «Holly est une de mes amies, mais sous le sourire bénin qui ne fondrait pas le beurre et les publications Instagram motivantes et délicates se cache un cookie dur, ambitieux et protecteur de la marque, qui est l’une des raisons pourquoi je l’aime.

« J’aime aussi Phillip Schofield, malgré une rupture de 25 ans entre nous qui s’est développée après que j’ai écrit une biographie non officielle de 1992 à son sujet intitulée » To Dream a Dream – the Phillip Schofield Story « et qui ne s’est terminée que lorsqu’il m’a sorti pendant longtemps , déjeuner ivre et très divertissant.

« Phillip n’est pas le monstre maléfique qu’il est décrit comme, ni l’ange que sa réputation précédemment vêtue d’auréole suggérait.

«Je connais beaucoup de gens qui le détestent pour la façon dont il les a traités, y compris mes bons amis Amanda Holden et Eamonn Holmes.

« Mais je connais aussi certains de ses collègues, actuels et passés, qui parlent en bien de lui et se sentent vraiment tristes que sa carrière parte en fumée comme ça. »

Piers a ajouté: « Une minute, Schofield était le roi incontesté de la télévision matinale et se dirigeait rapidement vers le statut de trésor national de bonne foi – la suivante, il est une honte nationale détrônée, honteuse, vilipendée, et la risée des médias sociaux. »

Phillip et Holly ont présenté ensemble leur dernier épisode de This Morning jeudi dernier.

Après l’annonce qu’il ne reviendrait pas, elle s’est vu accorder un congé et ne reviendra qu’après les vacances scolaires.

L’émission a été présentée par Alison Hammond, Dermot O’Leary et Craig Doyle, qui sont des remplaçants réguliers des principaux animateurs.

Rex