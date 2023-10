Holly Willoughby a pris la décision de quitter This Morning « il y a des SEMAINES après une longue discussion avec sa famille »

HOLLY Willoughby a pris la décision de quitter This Morning « il y a des semaines après une longue conversation avec sa famille ».

La présentatrice d’ITV, 42 ans, aurait réfléchi en privé à son avenir dans l’émission après une année d’enfer.

Rex

Rex

Elle a confirmé que son mandat de 14 ans touchait à sa fin dans une publication Instagram hier soir.

Son annonce est intervenue quelques jours seulement après qu’elle ait été retirée des ondes d’ITV lorsque le prétendu complot de Gavin Plumb visant à la kidnapper et à la tuer a été découvert par les flics.

La déclaration de Holly disait : « J’ai fait savoir à ITV aujourd’hui qu’après 14 ans, je ne reviendrai pas à This Morning.

« À tous ceux qui ont travaillé sur la série au fil des ans, merci beaucoup.

« C’est un au revoir tellement difficile, vous êtes incroyable et je serai toujours fier de ce que nous avons fait ensemble. Je ne reviendrai pas sur This Morning.

«Merci à tout le monde chez ITV pour votre soutien. À tous les invités qui se sont assis sur notre canapé, merci.

« Surtout, merci aux merveilleux téléspectateurs. Vous avez été si fidèle, si solidaire et la meilleure entreprise chaque jour.

Holly a également déclaré que cela avait été un « honneur » de faire partie de la série, ajoutant qu’il lui restait « de nombreux chapitres à parcourir ».

Elle aurait été en contact permanent avec ITV après avoir été retirée des ondes lorsqu’un prétendu complot visant à la kidnapper et à l’assassiner a été découvert la semaine dernière.

Ces derniers mois, Holly a également fait face à la fin de son amitié avec l’ancien co-présentateur Phillip Schofield après avoir admis qu’il avait menti au sujet d’une liaison avec une jeune employée.

Elle et Schofield ont également été critiqués à propos du « Queuegate » en septembre de l’année dernière, lorsque les deux hommes ont été accusés d’avoir sauté la file d’attente pour voir la défunte reine allongée en état à l’abbaye de Westminster à Londres.

Mais ses proches ont déclaré que la décision de quitter la série avait été incroyablement difficile.

Une source a déclaré : « Il y a eu beaucoup de larmes ces derniers jours. Holly a longuement parlé avec ses enfants, puis avec son mari Dan et ses parents.

« Elle adore This Morning et s’est consacrée à la série. Mais les événements récents ont tout changé et Holly doit donner la priorité à sa famille.

«Holly l’a personnellement dit au patron de This Morning, Martin Frizell, et à la directrice générale d’ITV Daytime, Emma Gormley. Les deux conversations ont été très émouvantes.

« Ils voulaient évidemment qu’elle reste, mais ont dit qu’ils soutiendraient pleinement sa décision.

« ITV s’est occupé de Holly et lui a fourni un programme de soutien ainsi qu’une offre de conseils si elle en a besoin. »

Ils ont également souligné la rupture de la relation entre Holly et Phillip comme facteur ayant contribué à la décision.

Cela intervient également au milieu de spéculations sur les conclusions de l’enquête externe sur la série de longue date.

L’enquête a été ordonnée par la patronne d’ITV, Dame Carolyn McCall, après le départ de Phil plus tôt cette année.

Une source d’ITV a ajouté : « La sonnette d’alarme sonne à This Morning. Le départ de Holly est une perte énorme et l’examen externe n’a toujours pas vu le jour. Cela soulève des questions en interne quant à la manière dont les résultats pourraient être préjudiciables et à leur impact.

« Certains pensent qu’il est temps de procéder à une refonte, en commençant par le haut. »

ITV/UNPIXS

Holly aux côtés de Josie Gibson lors de ce qui s’est avéré être son dernier spectacle la semaine dernière[/caption] BBC/UNPIXS

Gavin Plumb est accusé d’avoir comploté pour kidnapper et assassiner Holly[/caption]