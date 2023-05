Holly Willoughby a l’air plus heureuse que jamais comme elle l’a vu pour la première fois depuis le limogeage de This Morning de Phillip Schofield

HOLLY Willoughby a été vue pour la première fois depuis qu’il a été annoncé que Phillip Schofield quittait This Morning.

Aucune des deux stars n’est apparue à la télévision depuis la révélation dramatique, avec une liste de remplaçants prenant leur place dans la série.

Holly Willoughby a été vue pour la première fois depuis le départ de Phillip This Morning

Cependant, cet après-midi, elle est apparue sur la page Instagram de sa marque de style de vie Wylde Moon – l’air ravie.

Phillip a quitté la série samedi après d’intenses spéculations sur son avenir et une querelle avec Holly.

La star, qui continuera à présenter This Morning sans Phillip, a été photographiée tenant une assiette pleine de nourriture.

Elle avait l’air absolument ravie à côté du plat, une recette du chef régulier de l’émission ITV, Clodagh McKenna.

Holly a déclaré: «C’est simple à faire et un plaisir complet pour la foule, que vous le preniez pour le brunch, le déjeuner ou le dîner! C’était peut-être la première fois que je faisais un Kedgeree mais ce ne sera certainement pas la dernière !

Clodagh, qui était l’un des favoris de Phillip dans la série, était l’une des rares stars à lui rendre un hommage appuyé après son licenciement.

Elle a écrit : « 21 ans à égayer nos matins. Et j’ai eu la chance de faire partie de 3 d’entre eux.

« Le câlin du matin me manquera, le scintillement dans tes yeux qui me fait rire et ton empathie. Tu vas nous manquer. »

Phillip a été brutalement exclu de This Morning quelques minutes après sa sortie d’antenne jeudi la semaine dernière, lui refusant la possibilité de faire ses adieux aux téléspectateurs.

Sa sortie a été confirmée après qu’un initié a révélé que la dispute empêchait même les invités d’apparaître avec eux.

Phillip et Holly ensemble ce matin dans la semaine où il a été licencié