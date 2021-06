Holly Willoughby a l’air frappante en jaune alors que Davina McCall et Oti Mabuse étourdissent en robes pour la finale de Masked Dancer

HOLLY Willoughby avait l’air frappant en jaune alors que Davina McCall et Oti Mabuse étaient stupéfaits en robes pour la finale de The Masked Dancer

Les deux femmes ont arboré une gamme d’ensembles élégants lors de la diffusion de l’émission ITV cette semaine et ont tout mis en œuvre pour la grande finale de ce soir, où elles ont été rejointes par la juge invitée Holly.

Holly Willoughby était juge invitée lors de la finale de The Masked Dancer ce soir[/caption]

Holly, 40 ans, portait une robe jaune vif à une épaule qui collait à ses courbes.

Pendant ce temps, Davina, 53 ans, a opté pour une robe bleu vif moulante et portait ses cheveux noirs lâches autour de ses épaules.

Elle a légendé sa photo : « C’est le peuple FINAL !!!! Omg… j’ai adoré cette série… j’ai adoré les rires…

« merci @joeldommett ( tu es si bien .. ) @mothecomedian , merci pour le @nandosuk , @mewossy .. merci pour les platines et le vinyle @otimabuse , merci d’aimer ce spectacle autant que moi merci @bandicootstudios pour l’avoir fait

Davina McCall a séduit dans une robe bleue pour la finale de The Masked Dancer[/caption]

Oti Mabuse avait l’air sensationnel dans une robe chatoyante[/caption]

La robe d’Oti comportait une cape et un col haut[/caption]

« J’ai adoré le et le pigeon ( de quoi s’agissait-il ? ) et les danseurs mais surtout nos célébrités qui transpirent dans des costumes farfelus pour nous divertir soir après soir.

« robe ce soir par @prabalgurung c/o @mywardrobe_hq remercie @angiesmithstyle et @abigailrosewhite hair par la charmante @mdlondon et maquillé par l’icône @cherylphelpsgardiner . Merci d’avoir regardé qu’allons-nous faire demain soir ?

Pendant ce temps, la danseuse Strictly Oti, 30 ans, a séduit dans une robe métallique chatoyante qui comportait une cape et un col haut.

Avec ses cheveux coiffés dans un incroyable chignon, Oti a écrit: « Apportez la #maskeddanceuk FINALE!!!!! »





The Strictly a montré sa robe sous tous les angles[/caption]

Aux côtés de deux autres clichés de sa tenue, elle a écrit : « Des étincelles, des masques et de la danse » et « Donnez-vous une petite vue de côté effrontée ».

La finale a vu quatre célébrités masquées restantes, Zip, Carwash, Squirrel et Scarecrow, Carwash étant couronné vainqueur et dévoilé en tant que gymnaste olympique Louis Smith.

Le danseur masqué est disponible sur ITV Hub.