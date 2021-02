Holly Valance n’avait que 16 ans lorsqu’elle a rejoint le feuilleton australien Neighbour sous le nom de Felicity ‘Flick’ Scully en 1999.

Elle a été un succès instantané et a déménagé au Royaume-Uni en 2002 pour lancer une carrière musicale, se dirigeant directement au numéro un avec son premier single, Kiss Kiss.

Mais malgré son succès, à l’âge de 19 ans, la superbe chanteuse et actrice était fauchée, ayant été obligée de payer 150000 £ à son ancien manager après avoir affirmé qu’elle avait tenté de se retirer de son contrat.

Cela signifiait que ses rêves d'acheter une maison pour sa mère devaient être mis de côté, et après que son deuxième album State of Mind n'ait pas réussi à se classer dans le top 50, elle s'est également éloignée de la musique, insistant sur le fait que « ce n'était plus amusant ».







Holly a déclaré au Sunday People: « L’affaire a également coûté des millions de dollars en honoraires d’avocat. Je n’étais pas non plus si riche.

« Je devais y penser comme un nouveau départ. Je me suis dit: ‘C’est juste un numéro sur un compte bancaire – maintenant tu le vois maintenant non’.

«J’aurais été vraiment déçu si j’avais déjà acheté la maison pour maman, puis je devais la rendre. Mais je n’ai pas grandi avec de l’argent, donc je savais que je pourrais vivre sans.

Déterminée à recommencer, Holly a décidé de prendre une feuille du livre des actrices australiennes Nicole Kidman et Naomi Watts et de tenter sa chance à Hollywood.







Sans travail à prévoir, elle a courageusement réservé un vol et a juré de dire « oui » à chaque opportunité qui se présenterait à elle.

Elle a expliqué: « Quand j’ai parlé de déménager à Hollywood, maman a dit: ‘Oui, vas-y’. Alors je suis montée dans un avion pour Los Angeles. J’ai loué une voiture, j’ai regardé une carte et je me suis rendue à un endroit que j’avais loué .

«J’ai pensé:« Apprenez à vous y retrouver ». J’ai décidé d’accepter toutes les invitations pour les fonctions, les dîners et les bals et je me suis jeté dans le grand bain. «

Son geste audacieux a porté ses fruits et les rôles au cinéma et à la télévision ont commencé à arriver. Holly est apparue dans CSI: Miami, Entourage, Prison Break et le film de Liam Neeson 2008 Taken tout en profitant de l’anonymat de Los Angeles.

Mais une rencontre fortuite avec le milliardaire britannique Nick Candy en 2009 a tout changé.









Lorsque le couple s’est croisé pour la première fois lors d’un dîner, la star née à Melbourne n’avait aucune idée de qui était le magnat de la propriété.

«Je ne savais rien de lui. Je pensais juste ‘Cor, si je n’avais pas tellement envie de toi, nous serions les meilleurs amis. Au lieu de cela, je veux juste sortir avec toi tout le temps,’ « a-t-elle déclaré au Daily Mail.

Et elle a « paniqué » et a failli mettre fin aux choses quand elle a découvert à quel point il était vraiment riche, admettant que c’était « juste trop ».

Dans une panique, elle a appelé sa mère, qui l'a convaincue de donner une chance à Nick, maintenant âgé de 48 ans, et elle est retournée à Londres pour être avec lui.









«J’étais habituée à éblouir et à rencontrer beaucoup de gens célèbres, mais je n’étais pas habituée aux super-yachts et aux jets privés», a-t-elle déclaré en s’adaptant au style de vie de Nick.

Pour un anniversaire, il lui a offert une montre Rolex Daytona de 20 000 £. «Je suis un gamin gâté. Mes amis et ma sœur disent: ‘Je vous hais!’ quand je leur montre ce qu’il m’a acheté », a-t-elle ajouté.

Mais en plus des maisons de Monaco et de Londres et de l’avion privé, c’est le super-yacht Candyscape II de Nick et de son frère Christian, de 50 millions de livres sterling, qui l’a vraiment époustouflée.

Elle a ajouté: « Quand j’ai vu le bateau pour la première fois, j’ai été stupéfaite et j’ai dit » Oh mon Dieu! C’est un manoir sur l’eau. C’est incroyable. «

Après que Holly ait terminé à la quatrième place de Strictly en 2011, Nick l’a emmenée aux Maldives et a posé la question sur la plage devant des torches enflammées qui indiquaient « Veux-tu m’épouser? ».

Ils se sont mariés lors d'une somptueuse cérémonie en plein air à Beverly Hills en 2012, pour un coût rapporté de 3 millions de livres sterling. L'heureux couple a apparemment payé à Katy Perry 1,2 million de livres sterling pour se produire pour des invités dont Simon Cowell.







En novembre suivant, Holly a donné naissance à leur fille Luka, suivie de sa petite sœur Nova en septembre 2017.

Ces jours-ci, Holly et sa famille vivent toujours à Londres. Ils sont amis avec la royauté et ont été invités au mariage de la princesse Eugénie.

Et en plus de consacrer une grande partie de son temps à des œuvres caritatives, elle est également une passionnée de gym.

Ayant oscillé entre une taille 8 et une taille 14 au fil des ans, la star a récemment révélé qu’en tant que maman occupée, elle comptait sur l’exercice pour rester équilibrée.

Elle a déclaré au podcast Made By Mammas: « [I do] très peu, mais la gym est devenue quelque chose que je dois faire pour ma santé mentale.

«Mon mari ne comprend pas si je suis contrarié si je ne peux pas aller au gymnase, cela me permet de garder mon énergie, cela maintient mes endorphines et je panique un peu si je ne peux pas aller au gymnase.»

Elle a dit que ses jours de contorsion dans des tenues à peine là étaient révolues depuis longtemps, et a admis que Nick avait presque « eu un coronaire » quand il a vu certaines de ses vidéos pop torrides.

Elle a plaisanté: « Je suis tellement timide maintenant. Je suis devenue grand-mère. »

