L’ancienne de la conférence Holly Robinson Peete a déclaré que Sharon Osbourne, « condescendante », l’avait qualifiée de « trop ​​ghetto » pour le spectacle.

Tout cela vient après l’ancien L’Amérique a du talent juge accusé d’être «raciste» après avoir défendu Piers Morgan suite à sa critique de Meghan Markle.

Holly, 56 ans, a pris à Twitter et a écrit: «Je suis assez vieux pour me souvenir quand Sharon s’est plaint que j’étais trop« ghetto »pour # theTalk… alors j’étais parti.

«J’en parle maintenant parce que j’étais mortifié de voir le ton irrespectueux et condescendant qu’elle prenait avec son co-animateur qui est resté calme et respectueux parce que… elle DEAIT le faire.

Le tweet de Holly est venu après qu’un fan a écrit: « Personne n’a écouté quand Holly Robinson Peete a dénoncé le racisme à peine voilé de Sharon Osbourne. Et maintenant c’est ici sur Twitter pour que tout le monde puisse le voir. Croyez les femmes noires. »

Holly et Sharon, 68 ans, ont travaillé côte à côte sur le talk-show CBS en 2010, avant que la star de Meet the Peetes ne soit licenciée après une seule saison.

Elle a déclaré à Hollywood Reporter en 2011 qu’elle avait révélé qu’elle ne comprenait pas qu’on lui avait donné la botte: «Encore à ce jour, je ne sais pas. Je spécule dans mon esprit, mais en essayant d’aller de l’avant, tout ce que je peux dire, c’est: « Hé, est-ce à cause de ma performance? » Je ne pense pas.

Tout le chaos vient après Sharon a clairement indiqué qu’elle était dans ancienne ancre de Good Morning Britain Le coin de Pier après avoir critiqué la duchesse de Sussex Oprah Winfrey entretien suite à ses commentaires selon lesquels elle s’est sentie suicidaire pendant sa grossesse.

Meghan et son mari, Prince Harry, a également affirmé que des personnalités supérieures des Royals avaient remis en question la couleur de la peau de son premier né Archie avant que le couple ne l’accueille.

Cependant, la co-animatrice de Sharon, Sheryl Underwood, n’a pas été d’accord avec elle après Ozzy OsbourneL’épouse de Pier a déclaré qu’elle soutenait la «liberté d’expression» de Pier.

Le deux mots échangés alors que Sharon finissait en larmes.

Quelques heures après le crachat à l’antenne – qui a vu le duo refuser de s’excuser à l’antenne comme révélé exclusivement par The Sun – Sharon a publié un long message dans lequel elle clarifiait sa position et ses vues.

Elle a écrit sur Instagram: « J’ai toujours été embrassé avec tant d’amour et de soutien de la part de la communauté noire et j’ai un profond respect et un amour pour la communauté noire.

«À toute personne de couleur que j’ai offensée et / ou à toute personne qui se sent confuse et déçue par ce que j’ai dit, je suis désolée.

«Je me suis senti paniqué, vraiment aveuglé, je suis devenu sur la défensive et j’ai laissé ma peur et mon horreur d’être accusé d’être raciste prendre le dessus.

«Il y a très peu de choses qui me font plus mal au cœur que le racisme, alors me sentir associé à cela m’a fait tourner vite! Je ne suis pas parfait, j’apprends toujours comme nous et je continuerai à apprendre, à écouter et à faire mieux.

« S’il vous plaît, écoutez-moi quand je dis que je ne tolère pas le racisme, la misogynie ou l’intimidation. J’aurais dû être plus précis à ce sujet dans mon Tweet … »

Les retombées du combat à l’antenne pourraient continuer à avoir un impact négatif, comme précédemment, The Sun a révélé en exclusivité Sharon peut se diriger vers les portes de sortie.

La source a déclaré: «Sharon est sortie du plateau furieuse avant que l’enregistrement ne soit terminé, laissant Sheryl fermer le spectacle seule.

«Sharon est blessée d’avoir été attaquée en ondes. Elle se sent mal parue. Elle se sent trahie et personne à l’émission ne la soutient.

L’initié a continué que tout le monde dans l’émission est «pétrifié», le membre de la distribution d’origine quittera.

La source a ajouté: «Si Sharon quitte le spectacle, le spectacle sera très certainement annulé. Personne ne regardera sans Sharon … «