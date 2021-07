Holly Madison révèle qu’elle a souffert d’une dysmorphie corporelle «hors des charts» alors qu’elle vivait au manoir Playboy

HOLLY Madison a révélé qu’elle avait souffert d’une dysmorphie corporelle «hors des charts» alors qu’elle vivait au manoir Playboy.

houx, 41 ans, a parlé de son trouble de santé mentale chez elle Vidéo TikTok.

5 Holly a révélé qu’elle ressemblait à « un bâton » Crédits : TikTok/Holly Madison

5 Holly a dit que cela ne valait pas la peine d’être misérable Crédits : TikTok/Holly Madison

Le mannequin de Playboy ne pouvait que penser à ses défauts et défauts d’apparence lorsqu’elle a regardé « une lecture de moi-même dans un défilé de mode » et a pensé « Oh mon Dieu! J’ai besoin de perdre du poids! »

La star de télé-réalité a partagé ses réflexions « parce que je pense que cela pourrait aider les gens à se rendre compte que parfois notre dysmorphie corporelle est hors des charts ».

La star de Girls Next Door s’est rendu compte que « s’inquiéter de mon apparence m’a empêché de vivre ma meilleure vie – de vivre aussi heureux que possible – et de vraiment profiter de la vie autant que je le pouvais ».

Elle a également déclaré que « cela ne vaut pas la peine de se sentir mal dans sa peau. Il y a des choses que nous voulons améliorer chez nous, mais cela ne vaut même pas la peine d’être malheureux. »

‘MA MEILLEURE VIE’

L’actrice de House Bunny a avoué : « Je me suis regardée comme ça et j’étais terrifiée.

Après s’être montrée dans une tenue Playboy Bunny, Holly a pensé qu’elle « avait pris du poids » et a noté que ses « cuisses étaient énormes ».

Elle a conclu: « J’ai besoin de perdre au moins cinq livres. Et c’est ridicule. Je ressemble à un bâton. »

En février, l’ancien mannequin de Playmate a affirmé que certains des Hugh Heffner’s ex-petites amies plus tard « sont devenus des escortes. »

En parlant à Alexandra Cooper sur le Appelle son papa podcast, Holly a révélé que ses anciennes petites amies avaient eu du mal à « s’en sortir » après avoir quitté le Playboy château.

‘JOINDRE LES DEUX BOUTS’

Le mannequin a déclaré: « Il y a eu une sorte de changement dans le groupe, où il y avait presque un roulement complet. Et les femmes qui ont déménagé. J’ai vu ce qui leur est arrivé.

« Beaucoup d’entre eux sont allés dans l’escorte. Et certains d’entre eux sont rentrés chez eux, ce que je savais qu’ils ne voulaient pas faire.

« Mais ils ne pouvaient pas arriver à LA. Ils ne pouvaient pas joindre les deux bouts. »

Houx et Hugues remonte à 2001 avant de se séparer en 2008.

‘JE L’AI FAIT’

Au cours du même podcast, Holly a mentionné qu’elle et le magnat de Playboy avaient eu le « sexe ennuyeux le plus basique » lorsqu’ils étaient ensemble.

Holly a ajouté: « Quand je me suis retrouvée dans cette situation pour la première fois et que quelque chose s’est passé dans mon esprit cette première nuit, j’ai eu des relations sexuelles, où je me suis dit: » D’accord, j’ai fait ça. J’aime franchir mes propres limites et je n’étais pas à l’aise avec ça.

« Maintenant, je dois transformer cette situation en quelque chose. » Je me suis presque enfermé dans cette boîte.

Puis en 2017, Hugh était décédé à l’âge de 91 ans.

Holly était mariée à son ex-mari Pasquale Rotella en 2013 avant de se séparer en 2019.

L’ancien couple partage deux enfants : Rainbow Aurora, huit ans, et Forest Leonardo, quatre ans.

5 Holly et Hugh ont posé pour une photo ensemble Crédit : Getty Images – Getty

5 Holly et Pasquale photographiées avec Rainbow lors d’un événement Crédit : Getty