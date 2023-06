Holly, la fille de Gordon Ramsay, confirme enfin sa romance avec Adam Peaty de Strictly en vacances en bikini

La fille de GORDON Ramsay, Tilly Ramsay, a finalement confirmé sa romance avec la star de Strictly, Adam Peaty.

La superbe fille blonde du chef de la télévision a partagé un cliché en bikini noir et blanc sur ses réseaux sociaux et a dit à sa légion de fans qu’Adam l’avait pris.

Instagram

Adam Peaty et Holly Ramsay ont confirmé leur romance[/caption] Éclaboussure

Holly est la fille du chef de la télévision Gordon Ramsay[/caption] Pennsylvanie

Adam a participé à Strictly Come Dancing[/caption]

Sous la magnifique photo, il a écrit un emoji au cœur blanc.

Holly, 22 ans, a également partagé plusieurs autres photos de ce qu’elle avait fait cette semaine-là, dans un dump Instagram intitulé : « Cette semaine, pellicule. »

Le nageur olympique Adam, 28 ans, a également partagé la belle photo qu’il avait prise de Holly sur ses propres réseaux sociaux.

C’est en novembre qu’Adam – qui s’est séparé de sa petite amie Eiri Munro en août – semble avoir jeté son dévolu sur le Holly, après avoir aimé plusieurs de ses clichés sexy sur les réseaux sociaux.

Il lui a donné un coup de pouce pour son costume de chat d’Halloween racé et son costume de fée.

Adam, nouvellement célibataire, a également été impressionné par un cliché de Holly portant une mini robe noire sexy.

Il a également donné son sceau d’approbation sur une photo de Holly chic dans un blazer noir et un pantalon à motifs.

La mannequin et influenceuse Holly avait également rendu la pareille et aimé de nombreuses photos sexy d’Adam.

Les allers-retours post-aimés ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils étaient plus que de simples amis.

Le représentant d’Adam a nié toute romance, insistant sur le fait qu' »ils ne se sont même jamais rencontrés ».

En août de l’année dernière, Adam a dit à ses partisans que lui et Eiri s’étaient séparés.

Il a écrit : « Eiri et moi avons décidé de nous séparer.

« Nous avons passé trois merveilleuses années ensemble, dont deux avec notre magnifique fils George.

« Notre priorité a toujours été de lui fournir l’environnement familial le plus heureux et le plus sain, et en ce moment, cela signifie mettre fin à notre relation amoureuse.

«Je ne pouvais pas demander une plus grande mère pour George et je suis très reconnaissante à Eiri pour son incroyable soutien au cours des trois dernières années.

« Eiri et George, je suis désolé de vous avoir laissé tomber.

« Mon seul intérêt est le bien-être de notre famille en cette période difficile, donc je demande que notre vie privée soit respectée et je ne dirai rien de plus. »

Pennsylvanie

Adam est aussi un nageur olympique[/caption]