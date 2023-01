Holly Hagan révèle sa date exacte d’accouchement après avoir annoncé qu’elle est enceinte de son premier bébé

ENCEINTE Holly Hagan a révélé sa date exacte d’accouchement – ​​qui a un lien extrêmement sentimental

L’ancienne star de Geordie Shore, 30 ans, a annoncé qu’elle attendait son premier bébé avec son mari footballeur Jacob Blyth dans une douce révélation sur Instagram.

Getty

Éclaboussure

L’ex-star de Geordie Shore, 30 ans, attend son premier bébé avec le footballeur Jacob Blyth[/caption]

Le couple s’est marié à Ibiza entouré de ses amis célèbres – et leurs noces joueront bientôt un rôle particulier dans la vie de leur bébé.

Révéler ses nouvelles exactes sur la date d’accouchement à OK ! Magazine, Holly a déclaré: “Nous devons arriver à la date exacte de notre anniversaire de mariage.”

Son mari Jacob, également âgé de 30 ans, a ajouté: “C’est la même semaine que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il y a six ans, et la date exacte que j’ai proposée trois ans plus tard.”

On pense que le couple s’est marié le 6 juin – donc le tot sera un bébé d’été.

La fondatrice de l’application de fitness a quant à elle déjà confirmé qu’elle était enceinte de 18 semaines.

Holly a révélé l’heureuse nouvelle de son bébé dans une vidéo partagée avec le magazine où elle a présenté à Jacob une boîte à chaussures.

À l’intérieur se trouvait un test de grossesse positif – avec Holly alors vue sauter dans ses bras avec joie.

La vidéo passe ensuite à une échographie montrant leur bébé, Holly disant : « C’est tellement mignon, n’est-ce pas ? Ouah!”

Le montage comprend également des images du couple échangeant leurs vœux de mariage.

Elle lui a dit: “Votre patience, votre force et votre résilience m’inspirent chaque jour et je ne pouvais pas penser à un modèle solide pour nos futurs enfants.”

Instagram / Holly Hagan

Le couple a révélé que son premier enfant est attendu pour son anniversaire de mariage[/caption] Éclaboussure

Le couple s’est marié le 6 juin – leur bébé sera donc un bébé d’été[/caption] Instagram/@hollygshore

Le couple s’est marié à Ibiza – avec Jacob proposant également dans le hotspot de vacances en juin 2019 – trois ans avant leur mariage[/caption]