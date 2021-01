Holly Hagan a remercié son fiancé Jacob Blyth pour l’avoir aidée à surmonter son trouble de l’alimentation.

L’ancienne star de Geordie Shore, 28 ans, a courageusement parlé de son combat contre la restriction des calories et de l’effet que cela avait sur sa relation avec Jacob lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble.

La magnifique star de télé-réalité luttait secrètement contre la boulimie au cours des premiers mois de sa nouvelle relation.

Et après qu’elle ait finalement décidé de se confier à son ami, il l’a aidée à sortir de l’endroit sombre dont elle avait du mal à sortir.

Parler à nouveau! Magazine, le bébé Geordie a révélé: «J’étais toujours aux prises avec la boulimie quand j’ai rencontré Joshua et c’est lui qui m’a fait voir que ce que je faisais n’était pas normal.







«Je ne l’avais jamais remis en question ni ne l’avais regardé d’une mauvaise manière, alors c’est lui qui m’a appris que cela m’a fait arrêter tout de suite.

Holly a également ouvert son cœur à la façon dont son fiancé fanatique de fitness l’a aidée à voir à quel point elle était belle et à mener des batailles d’image corporelle.

Avant de rencontrer Jacob, Holly avait recours à la famine régulièrement et elle passait souvent sous le couteau dans le but d’obtenir le visage et le corps de ses rêves.







Sa décision de modifier radicalement son apparence est venue après des années d’abus en ligne et d’intimidation sur son apparence où des trolls vils la suppliaient de se suicider et de l’appeler un «gros porc».

Heureusement, Holly a été assez forte pour surmonter les abus et a finalement retrouvé sa confiance intérieure avec l’aide de son chéri bien-aimé.

La bombe brune a expliqué: «Mon fiancé Jacob est un athlète, donc son mode de vie est très sain. Il a eu une bonne influence sur moi.







Les tourtereaux se sont fiancés lors d’un dîner romantique au coucher du soleil à Ibiza pour leur deuxième anniversaire en juin 2019.

Holly a hâte de préparer et de planifier son mariage de rêve à Ibiza après avoir été forcée de reporter l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

* Vous pouvez parler en toute confiance à un conseiller de l’association caritative Beat pour les troubles de l’alimentation en appelant leur ligne d’assistance pour adultes au 0808 801 0677 ou la ligne d’assistance aux jeunes au 0808 801 0711.