Holly Hagan, enceinte, montre une nouvelle salle de sport secrète chez elle alors qu’elle se prépare à accoucher

Holly Hagan, star de GEORDIE Shore, montre aux fans son garage alors qu’elle le transforme en salle de sport privée.

La future maman a donné un high five à son mari, le footballeur Jacob Blyth, alors qu’ils faisaient installer le sol dans l’immense espace.

Holly, 30 ans, qui attend son premier enfant, a déclaré qu’elle était « sur la lune » avec le travail.

« Sur la lune avec notre revêtement de sol de @garagestyleltd, nous sommes si près d’avoir terminé notre salle de gym à domicile et nous voulions vraiment un sol noir suffisamment durable pour les poids, etc! » elle a écrit sur la vidéo.

« L’équipe de garage style est tellement professionnelle et a terminé si rapidement ! Merci beaucoup les gars, vous êtes incroyables », a-t-elle ajouté.

Affichant fièrement son baby bump florissant, Holly était une vision dans son catsuit vert, qu’elle portait sous une chemise bleue ample.

Jacob a coupé une silhouette plus décontractée dans une paire de shorts d’entraînement noirs et une chemise de course blanche à manches longues.

Au cours du week-end, Holly a donné aux fans un aperçu de sa somptueuse baby shower chez elle.

Elle a invité ses proches et a inclus un étalage épique allant d’une table luxueuse à une nourriture appétissante.

Charlotte Crosby, Abbie Holborn, Sophie Kaseai et Nathan Henry figuraient tous sur la liste des invités car ils semblaient avoir passé une journée fantastique.

Holly avait des cocktails sans alcool sur mesure qu’elle pouvait boire lors de l’événement afin d’étancher sa soif.

La beauté a également montré un chariot à crêpes spécialement loué pour livrer des crêpes à la pointe de la technologie avec un assortiment de garnitures prêtes à être dévorées par les invités.

En plus de cela, un immense plateau de fruits, de chips, de fromage et de collations était disposé sur le plan de travail de sa cuisine afin que les invités affamés puissent s’y régaler chaque fois que l’envie les en prenait.

Elle a également montré la première paire de baskets de son fils, un cadeau, alors qu’elle rayonnait avec fierté sur l’objectif de l’appareil photo.

Abbie Holborn a occupé le devant de la scène lors de l’événement alors qu’elle montrait ses capacités derrière les platines DJ pour épater les invités.

Holly et Jacob ont annoncé pour la première fois leur passionnante nouvelle de grossesse en janvier 2023, et elle a partagé le sexe lors d’un deuxième mariage filmé pour Geordie Shore.

Instagram

Elle a annoncé la nouvelle qu’elle attendait plus tôt cette année[/caption] Instagram

Holly a profité d’une somptueuse douche de bébé avec ses proches[/caption]