Holly Hagan de Geordie Shore révèle qu’elle a perdu 11 livres en seulement neuf semaines – après avoir pris 3 kilos et demi pendant la grossesse

Holly Hagan, ancienne de GEORDIE Shore, a révélé qu’elle avait perdu 11 livres en seulement neuf semaines – après avoir pris trois kilos et demi pendant sa grossesse.

Holly, 31 ans, a donné naissance à son premier enfant en juin, un fils nommé Alpha-Jax, qu’elle partage avec son mari footballeur Jacob Blyth.

Dans sa dernière histoire Instagram, la star de télé-réalité a parlé de sa remarquable perte de poids après avoir construit une salle de sport chez elle.

Montrant ses abdominaux dans un sweat à capuche court et des leggings, elle a écrit dans sa légende : « Mise à jour sur mes propres progrès. J’ai perdu 11 livres en 9 semaines ! Lent, régulier et durable !

« Honnêtement, je suis tellement heureuse de savoir ce que je fais ces jours-ci, car prendre du poids pendant la grossesse après avoir lutté contre mon poids pendant tant d’années était difficile à supporter mentalement.

« 20 livres de cela sont arrivées immédiatement en 2 semaines et maintenant grâce à un travail acharné et à la cohérence.

«Je ne suis pas parfait tous les jours, je fais probablement environ 60% d’efforts car nous avons tellement de choses à faire, mais je suis tellement heureux de me sentir à nouveau plus en forme et plus fort.

« Il est également utile d’acheter des jeans qui me vont maintenant plutôt que d’essayer de remettre mes anciens jeans. Donc, pour tous ceux qui s’inquiètent de la prise de poids pendant la grossesse, essayez de ne pas stresser, la cohérence est la clé. »

Elle s’est entraînée ces dernières semaines et a mis en place son programme d’exercices, Four Fitness.

L’influenceuse a récemment été furieuse car l’échelle d’IMC la classe comme « obèse » en raison de son poids, malgré une silhouette ultra tonique et un mode de vie sain.

Elle a écrit un essai en légende en expliquant : « Je suis considérée comme « obèse » sur l’échelle IMC sur cette photo.

« Je viens tout juste de passer dans la catégorie « en surpoids ». Ce qui me rend si triste, c’est que tant de femmes rejoignent nos programmes parce qu’on leur a refusé un traitement de fertilité à moins qu’elles n’aient moins de 30 ans !

« Mon IMC est supérieur à 30 sur cette image !!!

« Dans quelle mesure veulent-ils que les gens soient minces pour leur permettre de grandir dans leur famille ?! »

