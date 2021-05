Holly Hagan de Geordie Shore qualifiée de «  grossière  » par les fans après leur avoir demandé de ne pas lui envoyer de message sur le mariage retardé

HOLLY Hagan a été forcée de se défendre après avoir été qualifiée de «grossière» lorsqu’elle a demandé aux fans de ne pas la harceler à propos de ses projets de mariage.

La candide favorite de Geordie Shore, 28 ans, a maintenu une attitude neutre à propos de ses futurs mariages avec Jacob Blyth, attendant les décisions du gouvernement britannique sur le couloir de voyage avant de confirmer les détails de la cérémonie.

8 Holly Hagan a riposté après que certains fans l’ont qualifiée de « grossière » pour avoir demandé à ne pas envoyer de messages de tristesse face à l’incertitude de son mariage Crédit: Instagram / @ hollygshore

Holly, dont la co-star de MTV Charlotte Crosby sera sa demoiselle d’honneur, a eu une journée bien remplie vendredi alors que la nouvelle de la « Liste verte » des zones de sécurité COVID pour les Britanniques a été révélée.

Elle a raconté comment les Baléares, l’ensemble des îles dans lesquelles se trouve Ibiza, restaient toujours sur la zone « ambre » obligeant les visiteurs à se mettre en quarantaine, tandis que la légalité des mariages sur l’île de la fête pendant la pandémie.

Dans une diapositive sur ses histoires Instagram, Holly a déclaré qu’il était « impossible et épuisant » d’essayer de répondre à tous ses fans sur leurs questions de mariage – alors elle a mis les détails dans une diapositive pratique.

En bas, la future mariée a écrit: « S’il vous plaît, ne dites pas à quel point vous êtes vidé et désolé pour nous, tout va bien, ce qui sera sera. »

8 Holly a dit qu’elle et son fiancé Jacob Blyth « ne pouvaient pas être plus bénis » Crédit: Instagram / @ hollygshore

8 Le couple doit se marier à Ibiza cet été Crédit: Instagram

Pourtant, dans la diapositive de suivi, il est apparu que son commentaire avait irrité certains de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Parallèlement à une vidéo qui la montrait avec un visage immaculé de maquillage, Holly a écrit: «Apparemment, j’ai été impoli de demander aux gens de ne pas envoyer leurs condoléances.

« 1 – Nous sommes toujours dans les limbes et aucune idée si elle est annulée ou non.

« 2 – Nous allons tout à fait bien et je réponds encore et encore aux mêmes dm bien que j’apprécie l’amour et le soutien de tout le monde, ce n’est pas nécessaire.

8 Holly, 28 ans, a eu une journée tendue vendredi pour voir si Ibiza figurait sur la liste des voyageurs verts du gouvernement britannique Crédit: Instagram

8 Holly a poliment demandé aux fans de ne pas envoyer de message disant à quel point ils étaient « éviscérés » pour le couple

« 3 – Il y a tellement plus de gens qui ont besoin de votre amour et de votre soutien sur nous. »

Elle a supposé: «C’est un mariage potentiel reporté.

« Nous sommes à la fois heureux et en bonne santé et nous ne pourrions pas être plus bénis que cela. »

Holly a déjà admirablement déclaré qu’elle n’annulerait son mariage qu’à la dernière minute et lorsque tout sera confirmé, afin de ne pas laisser tomber les entreprises qui l’ont aidée à planifier sa journée.

8 Ibiza est un endroit spécial pour le couple car c’est là que le footballeur Jacob a proposé Crédit: Reportez-vous à la légende

8 Holly a déclaré que c’était un « jeu d’attente » pour voir si les mariages seraient même autorisés à Ibiza Crédit: Instragram

Elle a expliqué que si la cérémonie n’avait pas lieu cette année, elle aurait lieu à la même période l’année prochaine, pour correspondre au calendrier du footballeur Jacob.

Dans sa diapositive d’hier, Holly a complété son examen de la liste verte avec les mots: « Nous espérons en entendre plus bientôt d’Ibiza, mais d’ici là, c’est toujours un jeu qui nous attend et nous nous envolerons malgré tout. »

Le fan de fitness a précédemment admis: « Techniquement, je pourrais déplacer le mariage en Angleterre, j’ai vu de beaux lieux de mariage pour l’hiver. Nous allions toujours faire un mariage d’hiver après celui d’Ibiza.

«Mais je ne veux tout simplement pas oublier ce moment magique de se marier sur l’île où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, à la première date exacte à laquelle nous avons parlé pour la première fois quatre ans plus tard.

8 Actuellement, ceux qui se dirigent vers Ibiza avec Holly devront être mis en quarantaine car il est répertorié comme une destination orange. Crédit: Instagram

« Cela signifiait tellement, chaque chose avait une signification symbolique. Ce sera juste un cas où nous la déplacerons à l’année prochaine. »

Jacob a proposé à Holly au Cotton Beach Club à Ibiza en juin 2019.

Elle a partagé une photo de son footballeur professionnel en train d’embrasser Jacob à côté d’une vidéo du moment où il s’est agenouillé lors d’un voyage romantique pour annoncer la nouvelle à ses 3,7 millions d’adeptes, ainsi qu’une vidéo du moment où il en a eu un. le genou.

Au coucher du soleil avec de belles couleurs roses dans le ciel, Holly enroula ses bras autour du cou de son nouveau fiancé, vêtue d’une jolie robe longue à fleurs violettes.