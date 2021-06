HOLLY Hagan a donné aux fans un aperçu du trolling malade auquel elle est également soumise, avec des intimidateurs en ligne comparant ses fesses à un « pneu fondu » et l’exhortant à « aller au gymnase ».

L’ancienne star de Geordie Shore, 28 ans, a toujours été franche avec ses combats corporels sur sa page Instagram, qui vont de pair avec sa transformation de parcours de remise en forme.

Holly, qui a été franche en « embrassant » la cellulite sur ses jambes, a mis en ligne un cliché la montrant dans un bikini vert sexy alors qu’elle se tenait dans son jardin.

Parallèlement au glam snap, Holly a inséré des extraits des commentaires horribles que lui ont envoyés les intimidateurs du clavier.

L’un a dit: « Essayez une paire de shorts », tandis qu’un autre a dit: « Oups, j’ai oublié de mentionner qu’il y a sûrement des gymnases près de chez vous. »

Un autre a ajouté: « Son a ** e est comme un pneu fondu. »

Les intimidateurs du clavier ont comparé ses fesses à un «pneu fondu»[/caption]

D’autres lui ont dit d' »aller au gymnase »[/caption]

L’un d’eux a ensuite écrit: « La fille pourrait être gentille à partir de la taille, mais le bas pourrait faire un million de coups de pinceau … pas besoin d’être sous cette forme, les gymnases réclament des membres chers. »

Dans une longue légende, la star inspirante de MTV a expliqué comment elle pouvait mettre la négativité de côté.

Elle a écrit : « Parlons de la pêche à la traîne…

« Heureusement, je ne reçois plus souvent ces commentaires. Des commentaires comme ceux-ci étaient la raison pour laquelle j’ai essayé de changer mon corps en premier lieu.

Certains ont suggéré que la star de la télévision positive au corps avait besoin de « coups de pinceau » pour cacher sa cellulite[/caption]

Holly a dit que les commentaires du troll l’attristaient[/caption]

« Au début, 90 % des commentaires étaient comme ça. Avant que le mot « troll » n’existe. C’était juste des gens ‘ayant leur opinion’

« Dans le passé, j’aurais dit : ‘Je n’ai aucune idée de pourquoi quelqu’un publierait un commentaire comme ça’… mais le fait est que je le sais.

« Ils souffrent. Ils projettent ce qu’ils ressentent pour eux-mêmes sur quelqu’un d’autre. Ainsi, pendant une seconde, ils peuvent être distraits de leur propre misère. Il n’a jamais été question de moi.

« C’est une femme adulte avec sa propre fille et j’espère que No1 parlera un jour à son enfant de la même manière.

Holly a fait irruption sous les projecteurs sur Geordie Shore[/caption]

« Cela m’attriste parce qu’elle va élever une petite fille pour faire ce qu’elle fait. Les enfants ne naissent pas avec la haine dans leur cœur. Ils copient leurs parents, ils font ce qu’ils voient leurs parents faire.

« Si maman commente négativement les apparences des autres femmes, pourquoi ne le peut-elle pas ?

« En regardant son compte, je ne peux trouver que l’étrange photo de groupe qui a toutes un filtre Snapchat. Je ne suis pas thérapeute, donc je n’essaierai pas de la diagnostiquer, mais d’après mon expérience et ce que j’ai appris de la pêche à la traîne, c’est probablement une personne qui ne s’aime pas.

« Je n’ai JAMAIS rencontré un troll Internet heureux, confiant et réussi.

Holly a signalé le commentaire du troll comme «une opportunité d’éduquer»[/caption]

« Ils n’existent tout simplement pas.

Parce que les gens heureux, confiants et qui réussissent ne ressentent pas le besoin de faire tomber les autres.

Plutôt que de le laisser m’atteindre ou de me rendre triste, je suis simplement heureux de pouvoir utiliser cela comme une opportunité d’éduquer.

Vous pouvez obtenir un million de commentaires positifs, mais il n’en faut qu’UN pour vous remettre en question. Suis-je assez bon ?

Terminant son message sur une note positive, Holly a déclaré: «Je suis maintenant à un moment de ma vie où je sais que je suis assez bon. Je sais ce que j’ai à offrir et cela va bien au-delà de mon apparence physique.

«Mais il y a des gens qui luttent, qui reçoivent des commentaires comme celui-ci quotidiennement et doutent de leur valeur.

« Sache juste que tu es assez. Et la seule raison pour laquelle quelqu’un voudrait vous abattre, c’est parce que vous êtes déjà au-dessus d’eux à tous points de vue.

« S’il vous plaît rappelez-vous que ce n’est jamais à propos de vous. »

La publication est intervenue après que The Sun a révélé que les noces de Holly à Ibiza avaient été annulées en raison de changements dans les directives de voyage pour covid.

Holly devait épouser son fiancé Jacob Blyth lors d’une cérémonie de rêve sur l’île des Baléares le mois prochain – mais Covid a mis une clé dans les travaux.

Les Baléares, la collection d’îles dans laquelle se trouve Ibiza, restent actuellement dans la zone «ambre», ce qui signifie que les visiteurs devront s’isoler pendant dix jours chez eux.





Une source a déclaré au Sun: « Comme tant d’autres mariées, Holly a été vraiment mise à rude épreuve avec son mariage et elle est extrêmement bouleversée. ».

Aujourd’hui, Holly a profité de ses histoires Instagram pour parler plus en profondeur de ses problèmes de confiance en son corps.

Elle a dit : « La cellulite est normale, que vous soyez gros, mince, actif ou non. Ce n’est pas grave. Alors portez le bikini, le short, la jupe parce que plus on la voit, plus elle se normalise. »