Holly et Phil ” ont emmené une femme handicapée pour esquiver la file d’attente de Queen ” après avoir ” été laissés sur la liste officielle des invités “

HOLLY Willoughby et Phillip Schofield ont été accusés d’avoir “repoussé une femme handicapée” alors qu’ils “esquivaient” la file d’attente pour voir la reine couchée dans l’état – après avoir été laissés sur la liste officielle des invités.

La famille d’une femme en fauteuil roulant affirme qu’elle a été “déplacée pour faire place au couple” à leur arrivée à Westminster Hall la semaine dernière.

Phillip Schofield et Holly Willoughby devant Westminster Hall

La paire a été repérée par les fans sur le flux en direct

Mia Froggatt a furieusement critiqué les présentateurs de This Morning alors que la file d’attente gronde.

Et maintenant, de nouvelles affirmations ont été faites par le Mail on Sunday selon lesquelles les noms de Holly et Phil ne figuraient même pas sur la liste des invités.

Un initié a expliqué: «Quand ils sont arrivés là-bas, leurs noms ne figuraient pas sur la liste, il y a donc eu quelques discussions et – après quelques allers-retours – Phil et Holly ont eu accès et ils ont été introduits. Tout cela a causé un peu de hoo-ha.

Mia a pris une photo des stars d’ITV Holly et Phil alors qu’ils se précipitaient, déclamant sur Twitter: “Ceci est une photo prise par le mari de ma sœur hier après avoir fait la queue avec ma sœur, leur fille de dix ans et ma mère handicapée pour 13+ heures.

“Ma mère a été expulsée de @hollywills et @schofe afin qu’ils puissent #queuejumpers sans même un merci #schofieldgate #queuejumping.”

Un autre témoin a ajouté : « Il n’y avait pas d’équipe de tournage au moment où ils sont passés devant nous. Ils se dirigeaient vers une entrée latérale.

« Le garçon devant nous a entamé une conversation avec eux au passage. Holly a enlevé son masque pour une photo.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: “L’accréditation a été organisée pour Phillip et Holly par l’équipe de production de This Morning et donc, même s’il était absolument clair au moment de la réservation que Phillip et Holly seraient présents pour faire un reportage pour This Morning, nous ne partagerions jamais de contact personnel. les détails de l’un de nos talents à l’écran et donc les adresses e-mail des membres de la production accompagnant Phillip et Holly le jour ont été données à la place.





Les présentateurs d'ITV ont fait face à de graves réactions négatives