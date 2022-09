Les hôtes de CE matin, Holly Willoughby et Phillip Schofield, ont apparemment tous deux cessé de publier sur Instagram après leur file d’attente.

Les fans ont été furieux au milieu des affirmations selon lesquelles les présentateurs ont sauté la file d’attente pour rendre visite à la reine en état vendredi.

TVI

Holly Willoughby et Phillip Schofield ont tous deux cessé de publier sur les réseaux sociaux[/caption]

Fremantle

Le couple a été vu en visite à Westminster Hall vendredi dernier[/caption]

Holly, 41 ans, et Phil, 60 ans, se sont rendus à Westminster Hall la semaine dernière pour filmer un segment de l’émission ITV This Morning – en passant devant le cercueil de la reine.

Les deux présentateurs ont évité la file d’attente – dans laquelle un membre du public a attendu jusqu’à 14 heures – en utilisant leurs laissez-passer pour les médias.

Des fans furieux ont déclenché des vagues de réactions négatives contre eux sur les réseaux sociaux.

Aucun des deux n’a posté sur Instagram depuis l’incident, Phillip désactivant complètement les commentaires sous ses messages.

EN SAVOIR PLUS CE MATIN ‘RIDICULE’ Piers Morgan défend Holly et Phil “désemparés” de This Morning ‘ÉPERDU’ Holly Willoughby « dans des flots de larmes » suite à la réaction de « saut de file d’attente » de This Morning

Pendant ce temps, malgré des milliers de commentaires haineux sous ses clichés, Holly n’a pas encore répondu sur les réseaux sociaux alors qu’elle interrompait la publication.

Cela vient après que Holly et Phil soient revenus à This Morning hier et aient adressé des accusations selon lesquelles ils avaient sauté la file d’attente pour voir la reine allongée dans l’état.

Le duo présentateur a déclaré avoir “compris” le contrecoup après avoir utilisé des laissez-passer médiatiques pour accéder à Westminster Hall après que d’autres célébrités aient fait la queue pendant des heures avec des membres du public.

S’ouvrant sur un montage de moments télévisés émouvants depuis la mort de la reine Elizabeth II, le couple a ensuite expliqué qu’ils avaient «eu accès» à la salle en tant que membres des médias.





Holly a déclaré aux téléspectateurs lors de la diffusion des images: “Comme des centaines de diffuseurs et de journalistes accrédités, nous avons reçu l’autorisation officielle d’accéder à la salle.

“C’était strictement dans le but de rendre compte de l’événement pour des millions de personnes au Royaume-Uni qui n’ont pas pu visiter Westminster en personne.

«Les règles étaient que nous serions rapidement escortés sur les bords jusqu’à une plate-forme à l’arrière. En revanche, ceux qui rendaient hommage marchaient le long d’une zone recouverte de moquette à côté du cercueil et avaient le temps de faire une pause.

«Aucun des diffuseurs et des journalistes n’a pris la place de qui que ce soit dans la file d’attente et personne n’a dépassé la reine.

“Nous avons bien sûr respecté ces règles, mais nous avons réalisé que cela pouvait ressembler à autre chose et nous comprenons donc parfaitement la réaction.

“S’il vous plaît, sachez que nous ne sauterions jamais une file d’attente.”

EN SAVOIR PLUS SUR HOLLY WILLOUGHBY NE BOUGE PAS Holly Willoughby ne démissionnera PAS ce matin après la crise du dépassement de la file d’attente de Queen BOUCHÉ Holly Willoughby et Phillip Schofield moqués par la pizza de Domino dans un tweet sauvage

Cependant, les fans n’ont pas été impressionnés par leur explication – la qualifiant d'”excuse pathétique”.

Un autre a fait rage: «Ils ont encore sauté la file d’attente. ‘nous n’aurions jamais sauté la file d’attente’ mon a ** e. Ce ne sont pas des diffuseurs, Ce matin est un talk-show.

“Susanna Reid est une animatrice pour GMB et elle a attendu des heures comme nous tous. Holly et Phil n’ont aucune honte, c’est une honte.

En tant que troisième tapé: «Eh bien, un pour l’album ‘Désolé si vous pensiez que c’était faux’. Merde d’explication, ce ne sont même pas des journalistes, c’est une émission de magazine, pas besoin d’être là du tout, encore moins de se lancer.

Cependant, certains fans ont soutenu la paire avec un tweet : “Holly et Phillip n’ont pas sauté la file d’attente… il y a les pires choses au monde qui se produisent en ce moment.”

Un autre a qualifié leur explication selon laquelle ils étaient là pour couvrir l’événement de This Morning de “parfaitement raisonnable”.

Malgré la réaction de colère, des sources proches de Holly ont insisté sur le fait qu’elle ne quitterait pas la série – malgré les craintes des producteurs.

Une source d’ITV a confirmé au Sun : “Holly n’abandonnera pas.

“Elle a été dévastée par toutes les réactions négatives après être venue travailler à Westminster Hall avec Phil vendredi, mais elle ne démissionnera pas.

“This Morning a été sa vie pendant plus d’une décennie et la seule façon pour elle d’envisager d’arrêter à ce stade est si les téléspectateurs ne voulaient vraiment pas d’elle là-bas.

En savoir plus sur le soleil DUPE-TASTIQUE J’ai les bottes Bottega à 20 £ de Primark… elles sont moins chères à 990 £ et semblent identiques POMMES DORÉES Trois nouvelles astuces iPhone époustouflantes que vous DEVEZ apprendre

“Elle a essayé de donner sa version de l’histoire dans la série aujourd’hui et ils espèrent tous les deux passer à autre chose maintenant.

“Les patrons savent que Holly est toujours un succès auprès des téléspectateurs et comptent sur elle pour travailler sa magie sur la série pendant un bon moment encore.”

Pennsylvanie

Holly et Phil ont semblé “sauter la file d’attente” pour voir la reine allongée dans l’état[/caption]