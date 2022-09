Holly et Phil absents de This Morning aujourd’hui après une semaine de scandale dans la file d’attente de Queen

HOLLY Willoughby et Phillip Schofield étaient absents de This Morning aujourd’hui après une semaine de réactions furieuses de la part des fans.

Au cours des derniers jours, Holly, 41 ans, a fait appel à des avocats et a été laissée en larmes après avoir affirmé qu’elle et Phillip, 60 ans, avaient sauté la file d’attente pour passer devant la reine allongée dans l’état tandis que d’autres attendaient pendant des heures.

TVI

TVI

Au lieu de cela, Dermot O’Leary et Alison Hammond étaient de retour[/caption]

Dans l’émission de vendredi, Alison Hammond et Dermot O’Leary ont pris le relais comme d’habitude, ce qui a sans aucun doute été une pause bienvenue pour Holly et Phil.

Holly, maman de trois enfants, aurait été hors d’elle à cause du contrecoup qu’elle a reçu depuis sa visite à la reine en état vendredi.

Les membres du public sont devenus furieux lorsque les animateurs de télévision ont semblé éviter la longue file d’attente, après que certains d’entre eux aient attendu jusqu’à 14 heures.

Holly a appelé des avocats et une source a déclaré: «Elle est complètement dévastée. Ces quelques jours ont été incroyablement difficiles.

Lors de l’émission de mardi, les deux animateurs ont affirmé qu’ils étaient “trop ​​chics pour faire la queue”, mais se sont arrêtés avant de s’excuser.

Holly a déclaré: “C’était strictement pour rendre compte de l’événement pour des millions de personnes qui ne pouvaient pas se rendre en personne.”

Hier soir, une pétition en ligne demandant à This Morning de les supprimer a dépassé les 50 000 signatures.

La ligne a vu un certain nombre de visages célèbres patauger, dont Eamonn Holmes et Kim Woodburn.





La paire a également été moquée par un certain nombre de grandes marques telles que Dominos et The London Dungeon.