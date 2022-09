Holly de ce matin “a l’air de vouloir éclater en sanglots” alors qu’elle et Phillip “ne veulent pas être là”, disent les fans

Les fans de CE matin disaient tous la même chose alors que Holly Willoughby et Phillip Schofield sont revenus pour animer l’émission aujourd’hui.

Le couple – sous le feu après avoir été accusé d’avoir sauté la file d’attente pour voir le cercueil de la reine – fait sa dernière apparition de la semaine.

Cependant, beaucoup ont suggéré qu’ils auraient préféré être n’importe qui d’autre – certains disant que Holly avait l’air au bord des larmes.

Ils ont couvert les “top news” dans la revue de presse – sans faire référence au fait qu’ils sont eux-mêmes dans les gros titres.

Un spectateur de This Morning a écrit aujourd’hui: “Holly a l’air de vouloir fondre en larmes.”

D’autres ont convenu: “Phil et Holly ont l’air de vouloir pleurer” et: “Certainement pas d’énergie et ne veulent pas être là.”

Plus sur ce matin LIGNE DE TÉLÉVISION Holly & Phil “jouent au jeu du blâme” dans les coulisses de This Morning dans une “mauvaise ambiance” ÉCHANGE DE CANAPÉ ? Vernon Kay et Rochelle Humes “favoris pour remplacer Holly & Phil de This Morning”

Un quatrième a écrit: “Vous pouvez dire à quel point Phillip Schofield est foutu, n’est-ce pas?”

D’autres ont insisté pour que le couple parle de la tempête continue autour d’eux, en écrivant: “Vous ne vous adressez toujours pas à l’éléphant dans la pièce, hein?”