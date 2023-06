Holly Aird, l’actrice de Soldier Soldier, semble méconnaissable 29 ans après avoir épousé Jerome Flynn dans une émission à succès

La star de SOILDIER Soldier, Holly Aird, semble méconnaissable 29 ans après avoir joué le Sgt. Nancy Thorpe sur le drame britannique.

La série est devenue un succès populaire dans les années 90, apparaissant sur nos écrans pendant seulement six ans entre 1991 et 1997.

La star de Soldier Soldier, Holly Aird, a l'air très différente 29 ans plus tard

L'actrice a joué le Sgt. Nancy Thorpe pour les cinq premières séries

La star de la télévision Holly a joué le Sgt. Nancy Thorpe pour les cinq premières séries.

Le drame a suivi la vie des officiers et des hommes du régiment des King’s Own Fusiliers, pendant leur vie familiale, leurs exercices d’entraînement et leurs batailles.

Les fans de la série avaient l’habitude de voir le personnage de Holly, Nancy, en uniforme d’officier, les cheveux ramenés en arrière.

Avance rapide près de deux trois décennies plus tard et l’actrice a l’air très différente.

Son personnage a épousé le personnage de Jermone Flynn, Paddy Garvey, en 1994.

Les téléspectateurs étaient obsédés par leur histoire d’amour – en 1994, lorsqu’ils se sont mariés, l’émission a attiré 16 millions d’audience.

L’émission mettait également en vedette Robson Green, qui est devenu célèbre aux côtés de Jerome, qui est devenu un nom connu avec leur Unchained Melody, qui a duré au numéro un pendant sept semaines en 1995.

Bien qu’ils soient partis après la cinquième série, le spectacle s’est poursuivi pendant encore deux saisons.

Alors que Holly est allé sur terre, le rôle de Carla dans Dressing For Breakfast et Frankie Wharton dans Waking The Dead.

Holly est également apparue récemment dans A Discovery Of Witches et Four Lives.

Holly était auparavant mariée à l’acteur James Purefoy.

L'actrice a continué à jouer et à apparaître dans un certain nombre d'autres rôles