Holloway marque 3 points pour mener les Oilers à une défaite pré-saison 7-2 contre les Canucks – Kelowna Capital News

Il semblerait que vous puissiez ajouter le nom de Dylan Holloway à la liste de départ de la saison des Oilers d’Edmonton à l’encre indélébile.

Holloway a inscrit trois buts et une aide et Zach Hyman a récolté un but et deux aides alors que les Oilers ont remporté une victoire de 7-2 en pré-saison dans la LNH contre les Canucks de Vancouver en visite lundi.

« C’était une de ces soirées où tout semble aller bien », a déclaré Holloway, la recrue de 21 ans qui a fait ses débuts officiels dans la LNH lors du quatrième match de la finale de l’Association de l’Ouest contre le Colorado l’an dernier.

“J’ai vu que je jouais avec Leon (Draisaitl) et Zach (Hyman), donc évidemment j’étais assez excité. Et mon adrénaline y allait dès le départ. Alors oui, super excité toute la journée et je me sentais bien.

Hyman a été convenablement impressionné par la performance de Holloway.

“Regardez nos attaquants – ils sont si profonds, et c’est difficile de faire partie de cette équipe. Il fait tout son possible pour ne pas permettre aux entraîneurs de dire non », a déclaré Hyman.

«Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à son sujet. Ce n’est qu’un match ici, mais il l’a fait lors de matchs précédents, et il doit continuer à le faire encore et encore. Il fait un excellent travail.

Warren Foegele a inscrit deux buts en fin de match et Tyson Barrie a également marqué pour les Oilers (4-2 en pré-saison) qui se sont habillés près de leur alignement complet de saison régulière.

Nils Hoglander et Conor Garland ont répondu pour les Canucks, qui avaient peu de visages familiers jouant dans le concours. Vancouver n’a pas encore connu de succès en pré-saison, tombant à 0-3-2.

« Pour moi, ce n’était pas un match de type 7-2 », a déclaré l’entraîneur-chef de Vancouver, Bruce Boudreau. «À cinq minutes de la fin, c’était 4-2 et nous venions de tuer un cinq contre trois et nous étions sur le point de retirer le gardien de but quand ils ont marqué. Le vent est juste sorti des voiles de tout le monde et ils ont arrêté pendant quelques minutes.

Holloway a continué à faire un cas à toute épreuve pour être sur la liste de la soirée d’ouverture des Oilers avec le premier but du match à mi-chemin de la première période. Il a profité d’une apparition dans le top six en renversant un long tir de Darnell Nurse devant le gardien de but de Vancouver Collin Delia.

Vancouver a égalisé son cinquième avantage numérique à seulement 4:22 du début de la deuxième période alors que Hoglander a finalement déjoué le gardien des Oilers Jack Campbell, le battant du côté du gant avec un tir du poignet.

Edmonton a repris l’avance 12 minutes après le début de la période médiane sur un jeu de puissance de son côté alors que Connor McDavid a envoyé une rondelle devant et Hyman a pu la diriger vers la maison.

À peine 26 secondes plus tard, c’était 3-1 pour les Oilers alors que Holloway a devancé un défenseur glissant et a ensuite battu proprement Delia pour son deuxième du match.

Vancouver a répondu moins d’une minute plus tard alors que Garland a été crédité d’un but qui a été dévié à quelques reprises avant de frapper le défenseur Cody Ceci et de glisser entre les jambes de Campbell.

Edmonton a restauré son avantage de deux buts alors que Hyman a fait preuve de patience en alimentant un Barrie pincé pour un but avec un peu plus d’une minute à jouer dans le deuxième.

Holloway a réussi son tour du chapeau avec 2:41 à faire dans le troisième alors qu’il effectuait une boucle derrière le filet avant de tirer devant Delia pour son quatrième de la pré-saison.

Foegele a marqué 46 secondes plus tard sur un deux contre un, puis en a obtenu un autre moins d’une minute plus tard sur un va-et-vient avec Devin Shore. Les deux équipes s’affronteront à nouveau mercredi lors d’un match qui se jouera à Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Les deux équipes complètent leur calendrier d’exhibition à domicile vendredi alors que les Oilers accueillent le Seattle Kraken et les Canucks affrontent les Coyotes de l’Arizona.

REMARQUES: Il s’agissait du premier départ complet du gardien de but Campbell dans l’uniforme des Oilers, ayant effectué des arrêts sur sept des huit tirs en une demi-match lors de sa seule apparition précédente contre Calgary. L’ancien partant des Maple Leafs de Toronto s’est rendu à Edmonton en agence libre cet été, signant un contrat de cinq ans de 25 millions de dollars américains après avoir affiché un dossier de 31-9-6 avec les Leafs la saison dernière. … Plus tôt lundi, les Canucks ont envoyé six joueurs à leur filiale AHL à Abbotsford – Vincent Arseneau, Marc Gatcomb, Chase Wouters, Matt Alfaro, Michael Regush et Jett Woo – laissant leur alignement de pré-saison actuel à 42 joueurs.

Shane Jones, La Presse Canadienne

