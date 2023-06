Hollinger: la légende de Jimmy Butler ne devrait pas être perdue dans l’histoire de la NBA

Avec la longue tentative de Miami pour la gloire du championnat, enfin, au bord de l’élimination, il est temps d’aborder quelque chose qui m’a harcelé pendant toutes les séries éliminatoires : comment, exactement, décrivons-nous la place de Jimmy Butler dans l’histoire de la NBA ?

J’ai l’impression que, dans 20 ans, nous allons essayer d’expliquer Butler à la prochaine génération, manquer complètement de capacité à définir ce qui le rendait formidable et finir par bégayer sur les éruptions du quatrième trimestre et le café hors de prix. Nous serons comme le sorcier Tim essayant d’expliquer aux chercheurs du Graal de Monty Python les dangers du lapin tueur de Caerbannog. « Il peut sauter partout… Regardez les os ! »

Butler est une force viscérale et dominante dans presque tous les matchs éliminatoires auxquels il participe, en particulier dans les dernières minutes. Pourtant, lorsque vous essayez d’énumérer ses réalisations tangibles en 280 caractères, il devient plus difficile de construire un dossier concis et convaincant pour sa place dans le panthéon. Cette saison en est un parfait exemple : il a connu la meilleure année de sa carrière mais n’a pas fait partie de l’équipe d’étoiles et a terminé 22e marqueur.

En fait, il n’y a pas de dissonance cognitive comme regarder Butler’s Basketball-Reference.com page. Il n’a mené la ligue dans aucune catégorie importante, à l’exception des interceptions, une seule fois. Il n’a jamais fait partie de la première équipe All-NBA ou s’en est vraiment approché; son classement dans la deuxième équipe cette année est le meilleur qu’il ait jamais fait.

Il n’a jamais terminé au-dessus de la 10e place dans le vote MVP et n’a reçu qu’un seul vote parmi les trois meilleurs MVP, à vie, sur les cent bulletins de vote exprimés chaque année. Jusqu’à ce qu’il remporte le trophée Larry Bird pour le MVP de la finale de la Conférence de l’Est cette saison, la réalisation la plus remarquable de Butler à l’encre noire a été de remporter le joueur du mois de la Conférence de l’Est en novembre 2014.

La confiance de Jimmy n’a jamais faibli. MVP ECF. pic.twitter.com/5bTfJ7NNvh – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 30 mai 2023

Ça continue : il n’a disputé qu’une seule fois plus de 70 matchs en une saison. Il n’a tiré qu’une seule fois à plus de 50% du terrain. Il n’a jamais réalisé de 3 points. (OK, j’exagère… un peu.)

Et pourtant, chaque printemps, Butler démontre qu’il est assez clairement l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il a été un protagoniste massif dans quatre des cinq dernières séries éliminatoires, et nous pourrions le voir très différemment s’il n’était pas tombé du mauvais côté de deux moments presque célèbres de tous les temps.

En tant que Sixer, Butler a produit le slalom d’un océan à l’autre qui a égalé le match 7 à Toronto en 2019, ouvrant la voie au légendaire quatre videurs de Kawhi Leonard au buzzer. Il y a un an, c’est le pull-up de Butler de 3 qui a tout simplement mal tourné pour permettre à Boston de survivre en tant que champions de l’Est.

À juste titre, Butler a encore été privé d’un moment historique cette année. Ses trois lancers francs ont donné l’avantage à Miami dans le match 6 contre Boston, le point culminant d’une course d’étirement dominante dans laquelle il a marqué 13 points dans les quatre dernières minutes et a mené Miami de 10 à prendre une avance avec 3,0 secondes à jouer. Cela aurait été le point d’exclamation d’une course héroïque en séries éliminatoires, qui aurait entraîné le Heat, huitième tête de série, à une apparition de Cendrillon dans la finale de la NBA… jusqu’à ce que le pourboire gagnant de Derrick White au buzzer le fasse pour rien. Oui, Miami a quand même gagné en sept, mais le récit a basculé sur la cheville de Jayson Tatum et les imperfections assorties des Celtics.

Cela pourrait s’avérer important en ce qui concerne le point de vue historique de Butler. Il n’a jamais remporté de championnat et a accumulé des distinctions limitées en saison régulière, des facteurs qui pourraient le blesser lorsqu’il s’agit de choses comme la sélection au Temple de la renommée et le placement dans le top 100 ou quoi que ce soit des listes de tous les temps. Que Miami finira peut-être cette année avec le difficile exploit de perdre sept fois en neuf matchs n’aide pas non plus; seuls les Utah Jazz de 1994 ont clôturé une séries éliminatoires avec un coup de pied de 2-7. (Habituellement, les équipes sont éliminées bien avant de pouvoir terminer une série de sept défaites en neuf matchs.)

C’est particulièrement important si Butler n’a pas une autre chance de jouer aussi tard au printemps. Il a 33 ans, a commencé tard en tant que joueur universitaire de quatre ans et a raté des morceaux de temps au milieu; il n’amassera jamais le type de statistiques de comptage qui époustouflent les gens. De nombreux joueurs inférieurs – des joueurs qui n’auraient aucun espoir de se défendre contre Giannis Antetokounmpo ou Tatum dans une série éliminatoire – se retrouveront probablement avec plus d’offres All-Star et de sélections All-NBA, surtout après que Butler ait été bizarrement exclu de deux des trois dernières listes d’étoiles de l’Est.

D’un autre côté, Playoff Jimmy est une toute autre histoire. Peut-être pas tout à fait au niveau de Playoff Murray, mais pas trop loin non plus. Butler a été un excellent interprète de la saison régulière mais sous-estimé et a construit un curriculum vitae assez solide juste à côté de cela. Mais c’est sa capacité à monter de niveau en séries éliminatoires qui a été particulièrement remarquable.

Par exemple, il a augmenté son PER lors des séries éliminatoires de la saison régulière au cours de quatre de ses cinq dernières saisons, à la seule exception lorsque Antetokounmpo et les Bucks l’ont englouti au premier tour de 2021. C’est un exploit rare, en fait : presque tous les joueurs, même les plus grands, voient leur nombre de production diminuer en séries éliminatoires en raison du niveau de compétition beaucoup plus élevé. Pour beaucoup, c’est une plongée abrupte.

Butler a acquis une notoriété pour la première fois à cet égard lors des séries éliminatoires de 2020 lorsqu’il a mené de manière improbable une équipe de Miami, cinquième tête de série, en finale. C’était impressionnant en soi – Butler était sixième en PER parmi les joueurs avec au moins 300 minutes en séries éliminatoires et huitième en BPM – mais il a également gardé son meilleur pour les moments les plus importants. Même si le Heat a perdu la finale contre les Lakers en six matchs, Butler a réalisé en moyenne un quasi triple-double (26,2-8,3-9,8) sur 65,8% de tirs réels.

Les deux dernières saisons, cependant, sont passées à un autre niveau. Alors que le Heat, tête de série, est tombé à Boston en sept matchs en 2022, Butler a été le meilleur joueur des séries éliminatoires de la ligue, ce qui n’attire pas tout à fait l’attention qu’il devrait. (Butler aurait également dû remporter le Bird Trophy l’année dernière, d’ailleurs.)

Écoutez, Steph Curry était génial et tout, mais Jimmy était Jimmy. En plus de sa défense d’élite habituelle, il a terminé premier parmi tous les joueurs avec au moins 300 minutes en PER (29,9) et BPM (11,8), se classant devant Luka (Dončić), Giannis, Steph et tous les autres. (Nikola Jokić n’a disputé que cinq matchs éliminatoires l’année dernière. Il aurait battu Butler en PER mais pas en BPM.)



Jimmy Butler contre Jayson Tatum lors de la finale de la Conférence Est 2023. (Maddie Meyer/Getty Images)

Butler a disputé quatre matchs de 40 points lors des séries éliminatoires de 2022… quatre de plus que toute la saison régulière. Dans l’ensemble, il a augmenté sa moyenne de points en saison régulière de six points par match lors des séries éliminatoires de 2022, de 21,4 à 27,4, tout en réduisant son taux de rotation, en augmentant son pourcentage de tirs et en doublant son minuscule taux de 3 points tout en en faisant aussi certains d’entre eux.

Avance rapide jusqu’en 2023, et il l’a encore fait. Butler a explosé de la manière la plus extravagante lors de la victoire au premier tour du match 4 du Heat à Milwaukee, une supernova de 56 points qui comprenait 19 points au cours des six dernières minutes et a ramené le Heat d’un déficit de 12 points. Cela ne compte techniquement pas dans ses statistiques en séries éliminatoires, mais Butler a également marqué 13 points au cours des sept dernières minutes du match Play-In contre les Bulls pour mener Miami à une victoire de retour.

Il n’a pas été assez aussi superbe lors des deux derniers tours éliminatoires, peut-être une séquelle de l’entorse de la cheville qui l’a tenu à l’écart du match 2 de la série new-yorkaise. Il a encore eu ses moments, notamment une explosion de 35 points qui a permis à Miami de revenir et de voler le premier match à Boston et, bien sûr, ses héroïsmes finalement vains à la fin du sixième match.

Néanmoins, même dans une série « silencieuse » contre Denver, il continue de fredonner à un niveau assez élitiste – il a récolté 28 points, sept rebonds et six passes décisives dans le match 7 décisif à Beantown, et encore plus récemment a eu un 25-7- 7-ligne dans le match 4 de la finale. Plus grande image, c’était la troisième fois en quatre ans qu’il affrontait Tatum en finale de la Conférence Est, et si vous regardiez les trois séries, vous auriez du mal à dire que Tatum était le meilleur joueur.

À juste titre, les statistiques d’après-saison de Butler dépassent à nouveau celles d’un grand nombre de joueurs aux réputations plus élevées, dont 23 des 24 joueurs qui ont joué dans le match des étoiles auquel il n’a pas été invité. Entrant dans le match 7 contre Boston, il s’est classé troisième en séries éliminatoires PER, derrière seulement Jokić et le brièvement brûlant Devin Booker, et sixième en BPM. Une fois de plus, il a augmenté sa moyenne de plusieurs points par match (de 22,9 à 27,3) de la saison régulière aux séries éliminatoires, et encore une fois, il a doublé son taux de tentatives à 3 points en séries éliminatoires.

Aura-t-il une autre chance? Même en tenant compte de l’héroïsme des séries éliminatoires de Butler, ce n’est pas clair. En plus de l’âge de Butler, Miami a terminé la saison régulière septième dans l’Est avec un différentiel de points négatif pour une raison ; les questions s’attardent de haut en bas sur la liste. Le Heat pourrait perdre deux partants clés en agence libre et se tenir déjà au «deuxième tablier» de plus en plus punitif de la taxe de luxe dans la nouvelle CBA.

Alors reconnaissons l’héritage de Butler pendant que nous sommes dans le moment et comprenons à quel point une feuille de lit de ses réalisations le trompe en tant que joueur. Certains doofus dans 20 ans vont regarder ses matchs All-Star, les hochements de tête All-NBA et les statistiques de comptage et penser qu’il n’était qu’un bon joueur à égalité avec Joe Johnson ou Dave Bing.

La vérité est que Jimmy Butler est parmi les meilleurs joueurs de son temps, un Hall of Famer automatique et, à tout le moins, l’un des 100 meilleurs à avoir jamais joué à ce jeu. C’est le bon moment pour tirer notre chapeau au joueur peut-être le plus sous-estimé de cette époque.

(Photo du haut : Megan Briggs / Getty Images)