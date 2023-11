Hollinger : 10 joueurs NBA à connaître dès les deux premières semaines de la saison

Cela a été un voyage pour le moins inhabituel pour Cam Thomas, donc on ne savait pas exactement à quoi nous devions nous attendre en 2023-2024.

Choix tardif de première ronde des Brooklyn Nets en 2021, Thomas avait l’un des plus grands choix du Dr Jekyll et de M. Hyde 10 semaines dans les annales récentes pour clôturer sa saison 2022-23. Vous l’avez peut-être manqué avec tous les autres hootenanny qui se sont déroulés à Brooklyn en février dernier, mais Thomas a marqué 40 points en trois matchs consécutifs avant la date limite des échanges l’année dernière… puis a commencé deux matchs le reste de la saison. L’une d’entre elles était une fin de saison non pertinente au cours de laquelle les deux équipes ont vidé leurs bancs… et Thomas a créé 40 autres places.

Entre ces années 40, Thomas a obtenu un départ et huit DNP-CD avec une moyenne de 9,2 points par match. Il n’a joué que 15 minutes en séries éliminatoires.

Alors, euh… qu’étions-nous censés attendre exactement de lui cette saison ? Avec une équipe reconstruite après Kevin Durant Nets qui comptait plusieurs gardes vétérans et la propre incohérence de Thomas une saison plus tôt, presque tout semblait possible, des DNP nocturnes à un rôle plus régulier avec des tempêtes de grêle croissantes.

Sept matchs après le début de la saison, il est clair que la porte n°2 était la bonne réponse. Thomas a marqué 28,7 points par match lors des sept premiers matchs des Nets, dont 45 lors de la défaite serrée de lundi contre les Milwaukee Bucks.

Le gardien de 6 pieds 4 pouces a toujours eu la réputation d’être heureux avec les tirs, mais il a trouvé un meilleur équilibre cette saison en réduisant ses revirements et en s’éloignant du ballon lorsque des défenseurs supplémentaires arrivent. Cette dernière partie sera sans aucun doute mise à l’épreuve par son début torride, car de plus en plus d’équipes se précipiteront sur lui des seconds défenseurs et compteront sur lui pour ne pas abandonner le rocher, mais ses deux premières semaines ont été mortelles.

Thomas a un cadre solide, élève bien son tir et a un bel arc sur son sauteur. Mais la vraie magie de son jeu offensif réside dans sa capacité à se placer dans les airs, quelle que soit la direction de ses pieds lorsqu’il entreprend son mouvement. C’est plus visible en allant à gauche, quand il aura les pieds pointés vers la ligne de touche, puis se relèvera comme par magie pour prendre une forme parfaite sur un sauteur.

Genre, c’est quoi cette sorcellerie ? :

Oh, tu veux le revoir ?

Thomas en a fait neuf tirs sautés contre Milwaukee lundi et a de plus en plus orienté sa combinaison de tirs vers plus de 3 et moins de 2 difficiles. Il a encore de la marge pour s’améliorer sur longue distance, où il est à 32,1 pour cent en carrière et à 33,3 pour cent cette saison, mais même ce taux de conversion rapporterait un résultat positif de la part de certains des milieux contestés qu’il avait pris au cours de ses deux premières saisons.

Thomas n’a que 22 ans et les Nets sont encore en train de déterminer à quoi ressemble leur incarnation post-Durant, donc de nombreuses possibilités sont sur la table. Mais le plus important, c’est qu’il est tout à fait clair que Thomas est quelque chose; un sixième homme fanfaron, au pire, et peut-être un grand buteur.

En conséquence, Thomas est mon joueur n°1 que vous devez connaître dès les deux premières semaines – des gars qui n’étaient pas nécessairement considérés comme importants avant la saison mais qui ont établi maintenant qu’ils pourraient l’être.

Voici quelques autres noms sortant de l’obscurité, le reste de mes 10 joueurs que vous devez connaître dès les deux premières semaines de la saison (les statistiques sont celles de mercredi matin).

Johnson a à peine joué la première moitié de la saison dernière et était le neuvième homme de la rotation une fois que Quin Snyder a pris le relais, mais à sa troisième saison, il s’est imposé en tant qu’attaquant de départ des Hawks d’Atlanta. Avec John Collins dans l’Utah, Johnson a pris le relais et a affiché des chiffres similaires à la meilleure saison de Collins : 18,0 PER, 62,5 % de tirs réels, 22,3 points et 13,8 rebonds pour 100 possessions et environ un dunk par nuit. (Au moins : il a 14 jams en sept matchs.)

L’autre valeur de Johnson, cependant, est qu’il donne aux Hawks un meneur de jeu secondaire, qui réalise en moyenne 4,2 passes décisives pour 100 malgré une utilisation relativement faible dans le système de gardes d’Atlanta. En transition ou en déplacement sur demi-terrain, sa capacité à faire le « un de plus » aide Atlanta à maximiser ses avantages lorsque les équipes tentent d’envahir Trae Young et Dejounte Murray. Johnson a également aidé avec sa défense énergique, avec une moyenne de 2,0 interceptions et 1,1 blocs pour 100 possessions pour une équipe qui aspire à être moyenne de ce côté et à laisser son attaque gagner les matchs.

Lors de sa troisième saison avec Duke, Johnson, 21 ans, doit encore s’améliorer en tant que menace de périmètre – il est à 28,7% sur 3 et à 63,4% sur la ligne pour sa carrière, offrant des échos de Collins comme un pas-vraiment- espaceur de sol dans le coin. Mais il est si dynamique à partir de ce point en tant que coupeur et lob-dunker qu’il reste une menace ; si le tir arrive, il fera partie du groupe de départ des Hawks pendant longtemps.

Hayward est trop célèbre pour cette liste dans des circonstances normales, sauf qu’il a été à Charlotte ces trois dernières années et qu’il a été blessé la plupart du temps, donc les occasionnels l’ont totalement oublié. Entre cela et son début de saison dynamique, il y a une soudaine secousse de « Oh, hé, Gordon Hayward ! à chaque jeu Bugs.

Je déteste même porter la poisse, mais… Hayward a joué dans les six matchs des Hornets, et il a été bon. Il a été particulièrement mortel en passant à des gardes plus petits et en les dépassant pour les sauteurs de milieu de gamme ; un tiers de ses tirs cette saison ont été des tirs à 2 points à 10 pieds ou plus. Bien que Charlotte aimerait probablement tirer cela un peu de la zone DeRozan, cela a été efficace dans une équipe sans grandes options sur demi-terrain – Hayward a une moyenne de 24,6 points pour 100 possessions avec une efficacité raisonnable, et quand l’aide arrive, il est toujours l’un des les meilleurs connecteurs du jeu.

J’évoque tout cela non pas parce que Hayward pourrait avoir un impact sur les espoirs marginaux des Hornets en séries éliminatoires, mais parce qu’il pourrait sérieusement avoir un impact sur ceux de quelqu’un d’autre. Avec un contrat de 31,5 millions de dollars expirant et un avenir apparemment limité à Charlotte – les Hornets viennent d’utiliser le deuxième choix du repêchage sur un gars qui joue au même poste – un Hayward en bonne santé et productif pourrait devenir l’une des cibles les plus séduisantes à la date limite des échanges.

Gordon Hayward a joué dans tous les matchs des Hornets jusqu’à présent et pourrait aider un concurrent à l’avenir. (Troie Taormina / USA aujourd’hui)

Ryan a signé un accord bidirectionnel avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans juste avant le début de la saison après avoir été renoncé par le Minnesota. Alors que les Timberwolves du Minnesota semblent bien s’entendre, les Pels ont désespérément besoin de l’étincelle de tir de Ryan après que des blessures et des problèmes d’ajustement de l’alignement l’ont poussé dans la rotation.

Le professionnel de troisième année a déjà vu ce film – il a été brièvement considéré comme le sauveur des Lakers de Los Angeles il y a un an – mais son parcours à la Nouvelle-Orléans a déjà été plus important que tout ce qu’il a fait à Los Angeles. Ryan a joué au moins 13 minutes à chaque match et jusqu’à 35 dans une victoire contre les Pistons de Detroit au cours de laquelle il a réalisé six 3. L’aile 6-7 a une moyenne à deux chiffres (!) – du moins pour le moment, à 10,0 par – et a réalisé 41,9 pour cent de ses 3.

Alors que la recrue Jordan Hawkins semble être un rouage plus important dans la quête des Pels pour le tir sur les ailes, Ryan devrait continuer à être une arme secondaire importante aussi longtemps que Trey Murphy et CJ McCollum seront absents de l’alignement. Il ne sera pas promu dans la liste principale tant que les Pels n’auront pas résolu leur situation fiscale de luxe, mais il joue actuellement devant plusieurs joueurs de la liste.

Moody était dans et hors de la rotation la saison dernière avant de s’imposer comme un peu plus permanent dans la rotation des séries éliminatoires. Cette saison, il a été plus qu’un simple gars de rotation marginal, devenant un élément de banc influent pour un deuxième groupe des Golden State Warriors considérablement amélioré.

Bien sûr, Chris Paul a peut-être aussi quelque chose à voir avec cela, mais ne dormez pas sur l’impact de Moody’s. Il est devenu un ravageur persistant en défense, avec 14 interceptions en seulement 141 minutes, et tire son pourcentage élevé habituel à l’intérieur de l’arc ; s’il peut abattre 3s à un niveau égal ou supérieur à son taux de carrière de 36 pour cent (il est 9 sur 28 jusqu’à présent), les Warriors ont vraiment quelque chose dans l’aile de 21 ans. Au contraire, le test de la vue est probablement encore plus encourageant que les chiffres, car le début de la saison de Moody’s a offert une offre constante de jeux de rôle de type gagnant.

Par exemple, voici un clip cathartique pour les fans des Warriors – Moody a devancé James Wiseman pour un rebond offensif à Detroit lundi, puis a marqué sur un revers facile.

Je ne sais pas si George sera un joueur important cette saison, mais c’est définitivement un joueur que vous devez connaître. Fondamentalement, soit il devient important, soit nous avons 75 matchs supplémentaires de gardes assoiffés du Sahara de l’Utah qui éliminent Lauri Markkanen pour chasser les mauvais tirs.

S’il est vrai que les problèmes de l’Utah sont encore plus graves en défense, où le Jazz se classe 29e mercredi, rappelons-nous également que A) cette équipe est construite comme une équipe plutôt offensive, à l’exception de Walker Kessler, et B) je déteste toujours regarder ça. . Le Jazz a essayé Talen Horton-Tucker, Collin Sexton et Jordan Clarkson sur le ballon à différents moments, avec un effet similaire, et… cela a été dur pour les yeux. Ce n’est pas de leur faute, ce ne sont pas des meneurs ! Rien de tout cela n’était un problème la saison dernière lorsque Mike Conley était là pour orchestrer.

Entre Georges. Le 16e choix du repêchage était une star de la NBA Summer League, mais a connu un début de saison régulière inégal ; cependant, c’est le seul garde du Jazz qui pourrait (mot clé) ont les instincts de distribution pour faire avancer cette attaque. Son expérience était plutôt celle d’un garde combo, mais certaines des livraisons qu’il a effectuées cet été vous ont amené à vous interroger sur son passage à un rôle sur le ballon. Alors que l’Utah travaille déjà sur un départ 2-6 dans l’impitoyable Conférence Ouest, son développement pourrait être essentiel pour savoir si le Jazz peut maintenir le contact avec les espoirs des séries éliminatoires.

Un sérieux prétendant à l’honneur du « joueur de rotation le moins célèbre du Top 7 de la NBA », Nesmith a signé cette intersaison une prolongation de trois ans d’une valeur de 33 millions de dollars qui semblait peut-être inutile pour un joueur de rotation back-end… et a…