Hollie Naughton nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth

Quelques jours après avoir marqué l’histoire des Jeux du Commonwealth, la joueuse de squash Hollie Naughton a été choisie pour porter le drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture.

Marchant derrière elle : une équipe canadienne qui a produit le meilleur total de médailles du pays en 20 ans.

“Je continue d’utiliser ce mot honoré, mais je ne sais pas trop ce qui le recouvre”, a déclaré Naughton, qui est né et a grandi à Barnsley, en Angleterre, mais vit maintenant à Mississauga, en Ontario. “Je me suis senti extrêmement honoré de concourir pour le Canada ici lors de mes premiers Jeux du Commonwealth, d’entrer dans l’histoire de la communauté du squash et maintenant la plus grande de toutes, menant Équipe Canada lors de la cérémonie de clôture.

“Si il y a trois semaines, vous m’aviez dit que c’était à quoi ressemblaient mes Jeux, je ne vous aurais pas cru. Quelle expérience cette semaine a été, cela prendra un certain temps pour s’imprégner, mais pour l’instant fermons ces Jeux vers le bas!”

Le Canada a terminé les Jeux avec 92 médailles, dont 26 d’or, surpassant les 82 médailles remportées il y a quatre ans à Gold Coast, en Australie. Il s’agit du meilleur résultat du Canada depuis la récolte de 117 médailles de l’équipe en 2002 à Manchester, en Angleterre.

Le Canada a terminé troisième sur 72 nations pour le total et les médailles d’or remportées. L’Australie a ouvert la voie avec 178, dont 67 d’or, devant l’Angleterre avec 176 médailles et 57 d’or.

La nageuse de 15 ans Summer McIntosh a été la plus performante du Canada — remportant deux médailles d’or, trois d’argent et une de bronze.

Michelle Li a remporté la dernière médaille du Canada, une médaille d’argent au badminton, lundi, quelques heures avant la cérémonie de clôture. Le joueur de 30 ans de Toronto a perdu une décision de 2-0 contre Venkata Sindhu Pusarla de l’Inde en finale.

A commencé à jouer au squash à 7 ans

“Je suis content de ramener l’argent à la maison, je suis content d’avoir obtenu une médaille, je suis un peu déçu que ce ne soit pas l’or”, a déclaré Li, qui a remporté l’or aux Jeux de 2014 à Glasgow. “Mais il y a beaucoup à apprendre et à retenir d’aujourd’hui.”

Naughton est devenue la première Canadienne à monter sur le podium des médailles du Commonwealth en squash, remportant l’argent. Le joueur de 27 ans a commencé à pratiquer ce sport à l’âge de sept ans.

Naughton a été déçue de sa défaite 3-1 face à l’Anglaise Georgina Kennedy dans le match pour la médaille d’or, mais a été émue lorsqu’on l’a interrogée sur l’histoire qu’elle a faite.

“Vous rêvez de franchir ces étapes importantes pour votre pays, et repartir en étant la toute première femme médaillée en squash est une réalisation incroyable”, a-t-elle déclaré. “J’espère que dans quatre ans, je pourrai en faire une médaille d’or.”

Naughton est trois fois championne de l’Omnium canadien féminin. Elle faisait partie de l’équipe canadienne qui a remporté l’argent par équipe aux Jeux panaméricains de 2015 à Toronto.

L’équipe de natation a mené le défilé du Canada vers le podium, remportant 20 médailles, suivie de près par l’équipe de lutte, qui en a remporté 12. Cinquante-neuf médailles ont été remportées par des femmes ou des équipes mixtes, et 33 médailles ont été remportées par des hommes.

Plusieurs grands noms étaient absents de l’équipe canadienne aux Jeux, dont la nageuse Penny Oleksiak et le sprinteur Andre De Grasse.

La cérémonie de clôture de lundi devait attirer un public de 30 000 fans au stade Alexander et inclure un transfert officiel à l’État de Victoria, en Australie, qui accueillera les Jeux du Commonwealth de 2026.