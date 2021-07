Hollie Doyle se rend de Goodwood à Newmarket pour six manèges samedi, y compris des eaux plus calmes pour Sherbet Lemon | Nouvelles de course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, se rend de Goodwood à Newmarket pour six sorties samedi, dont une réunion avec le vainqueur de Lingfield, Sherbet Lemon.

Des eaux plus calmes pour un sorbet au citron chic

Le destin n’a pas été gentil avec la pouliche chic d’Archie Watson SHERBET LEMON depuis sa victoire dominante dans le Listed Oaks Trial à Lingfield Park en mai.

Elle n’a pas pu s’appuyer sur cette promesse dans les Cazoo Oaks à Epsom et a trouvé le terrain trop animé dans les Stanerra Stakes du Groupe Trois à Leopardstown l’autre semaine.

On ne lui a pas demandé de faire grand-chose à la maison depuis cette déception en Irlande, mais elle a l’air incroyablement bien, et Archie semble lui avoir trouvé une bonne occasion de se remettre sur les rails dans les Listed British Stallion Studs EBF Listed Challice Stakes (2,45 ) à Newmarket le samedi.

Hollie Doyle remonte à bord du Sherbet Lemon après un run décevant en Irlande



Attention à l’amélioration du hongre Stone

William Stone est un ardent supporter de moi depuis mes jours en tant qu’apprenti et nous avons toutes les chances de célébrer notre 29e gagnant avec FINAL WATCH dans le Joyce and Charlie Guest Memorial Handicap (3,55) à Newmarket.

J’ai terminé deuxième sur lui à Sandown fin mai, mais depuis lors, il a remporté sa deuxième victoire en trois départs sur ce parcours et cette distance.

C’est un type libre qui aime être livré à lui-même et reste assez handicapé avec une note de 83. Les conditions de terrain rapide ou plus lentes lui reviennent toutes et il considère l’une de mes meilleures chances de la journée.

Marco Ghiani monte Final Watch vers la victoire à Newmarket



La pouliche d’Owens possède un profil utile

Patrick Owens se débrouille bien avec une petite équipe et a des perspectives de victoire sur sa piste avec la pouliche en progression ADAAY TO REMEMBER dans le Maritime Cargo Fillies’ Handicap (1,35) à Newmarket.

Elle avait l’air vraiment utile pour remporter la victoire dans une novice de six stades sur gazon à Lingfield et a admirablement performé sous une pénalité à Doncaster la dernière fois.

C’était sur un sol meuble, mais elle s’est bien acquittée sur une surface plus saine également, et une marque d’ouverture de 80 ne devrait pas la dépasser.

Adaay to Remember sur le chemin de la victoire à Lingfield le mois dernier



Chances de handicap pour les entraîneurs locaux

Je fais le lien avec les entraîneurs de Newmarket Jane Chapple-Hyam et George Boughey – tous deux de mes précieux partisans – dans les handicaps compétitifs samedi.

Jane dirige l’ancien poulain d’Aidan O’Brien WAR LEADER dans le Patti Crook Memorial Handicap (3,20) alors qu’un retour à sa forme du début de l’été devrait le voir aller bien.

Je ne sais pas ce qui s’est passé à York la dernière fois, alors qu’il n’avait jamais l’air heureux, mais il est mieux jugé sur des succès consécutifs à Yarmouth et à Chelmsford City.

Plus tard, ANYTHINGTODAY fait ses débuts pour George Boughey dans le handicap du 40e anniversaire de mariage de Bob et Liz (4,30) grâce à un solide effort à York la dernière fois pour l’ancien entraîneur Roger Fell.

Il est intéressant de noter que George le ramène à un kilomètre, un voyage qu’il a conquis, et si le dépaysement le rafraîchit il a le droit de repartir largement de la même marque qu’il s’est enfui sur The Knavesmire, alors qu’il voyageait fort pendant un long chemin.

La course de Kempton est de bon augure pour les débuts de la pépinière

La pouliche d’Ed Dunlop, TADITA TWITCH, a fait un grand pas en avant à Kempton Park la dernière fois et entre dans l’European Bloodstock News British EBF Fillies’ Nursery (2.10) à Newmarket grâce à une marque d’ouverture attrayante.

Elle n’était pas à la hauteur de la gagnante du All-Weather, mais aimait bien courir et n’a pas abandonné sans se battre. Elle devra encore s’améliorer pour figurer mais va clairement dans le bon sens.

Chester conviendra à Mighty Gurkha

Doyle et Mighty Gurkha remportent une victoire impressionnante à leurs débuts à Lingfield



Chester est la piste la plus proche que vous obtiendrez d’une piste toutes saisons tournante et cela devrait être une bonne nouvelle pour MIGHTY GURKHA, qui court dans les Listed Children’s Air Ambulance Queensferry Stakes (3.10) dimanche.

Il a été un excellent interprète pour Archie Watson sur les synthétiques, remportant les Sirenia Stakes du groupe trois et une qualification rapide pour la journée de finale à Kempton Park.

Il a montré à quel point il est capable sur le gazon lorsqu’il est quatrième dans le Groupe Trois Pavilion Stakes à Ascot plus tôt dans la saison et devrait profiter du test que Roodee présente s’il est capable de dominer.

J’ai également hâte de remonter à bord du PRINCESS NADIA de mon patron Imad Alsagar la semaine prochaine.

Elle a des options à Kempton Park lundi et à Nottingham mardi et a assez bien gagné à Newbury pour suggérer qu’elle sera compétitive avec un handicap d’ouverture de 81 partout où John et Thady Gosden choisissent de l’envoyer.

Une victoire pour la pouliche Menuisier serait Merveilleuse

Wonderful Tonight a raté le King George à Ascot le week-end dernier en raison du terrain rapide



Je sais à quel point il est décevant de ne pas pouvoir faire courir un cheval avec une chance de forme gagnante dans une grande course à cause d’un terrain inadapté.

Cela m’est arrivé lorsque Trueshan a dû être retiré de l’Ascot Gold Cup et que David Menuisier a dû suivre la même voie lorsque des conditions rapides ont fait échouer les perspectives de WONDERFUL TONIGHT dans les King George VI et Queen Elizabeth Qipco Stakes du week-end dernier.

Heureusement, Trueshan a eu sa journée lorsque la pluie est arrivée à Goodwood plus tôt cette semaine et avec des prévisions météorologiques plus humides, les conditions devraient être beaucoup plus favorables à la pouliche dans le Groupe 2 Qatar Lillie Langtry Stakes (3,05).

Wonderful Tonight a semblé très spécial lorsqu’il a remporté le Group Two Hardwicke Stakes au Royal Meeting et sera un grand favori lors de la dernière journée du Qatar Goodwood Festival.

Si elle ne tient pas debout, ou court en dessous de la moyenne, alors Albaflora de Ralph Beckett est l’adversaire le plus susceptible de ramasser les morceaux. Elle n’était pas à la hauteur de la favorite à Ascot mais avait des excuses ce jour-là et avait l’air potentiellement intelligente en remportant une course de Listed en mai.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing