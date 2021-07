Hollie Doyle parle de prouver que les sceptiques se trompent sur la force et les ambitions de gagner des classiques sur Rise With Us de Sky Sports | Nouvelles de course

Hollie Doyle est heureuse de continuer à prouver que les sceptiques ont tort lorsqu’il s’agit d’avoir la force et les compétences nécessaires pour monter des chevaux de course gagnants.

À un peu moins de cinq pieds de haut, même selon les normes des jockeys, Doyle est petit et avait parfois été considéré comme « trop petit » par certains entraîneurs.

Doyle, 24 ans, est maintenant une cavalière primée, battant son propre record du plus grand nombre de victoires par une jockey féminine lors d’une saison britannique l’année dernière.

Ses succès actuels incluent plus de 500 gagnants en carrière, une victoire dans le groupe 1 et le titre de sportive de l’année du Sunday Times, mais Doyle espère que ce n’est que la « partie émergée de l’iceberg ».

Image:

Doyle est tout sourire après son deuxième vainqueur de Royal Ascot à bord d’Amtiyaz dans les Copper Horse Stakes



S’adressant à Hannah Wilkes lors du dernier épisode de Rise With Us, Doyle a déclaré: « J’ai tellement plus que je veux accomplir. Il y a un long chemin à parcourir, je n’ai que 24 ans. J’ai beaucoup à apprendre et il y a beaucoup à améliorer.

« J’adorerais monter un vainqueur Classic et plus de vainqueurs de Groupe 1. C’est l’ambition ultime mais je ne suis pas dupe, je réalise à quel point c’est difficile de rencontrer des chevaux de ce statut.

« J’ai une vision en tunnel. Je sais ce que je dois faire et tant que je reste concentré et sur la bonne voie, j’espère juste que les bons manèges se produiront. À moins que vous ne montiez les bons chevaux, vous pouvez ‘ t ride gagnants.

« Je veux juste monter autant de gagnants que possible. La chose qui me motive le plus, c’est de gagner. J’adore monter des gagnants et j’adore monter à cheval.

« J’ai grandi en étant ultra-compétitif et en participant à de nombreux sports différents. Je pense que cela fonctionne dans la famille.

« J’adore mon travail. Je veux juste être meilleur et faire mieux tout le temps.

« Elle a fermé la porte à toute la conversation sur les cavalières. Les preuves sont là. Les résultats sont prouvés. »

« En grandissant, j’ai toujours voulu être un jockey et je savais dans ma tête ce que je voulais faire et réaliser, mais je n’ai jamais pensé que je serais assez bon ou que ce serait possible.

« La première fois que j’ai piloté 100 vainqueurs, j’étais complètement incrédule. Vous avez un avant-goût de cela et vous voulez le refaire encore et encore. Cela m’a encore plus motivé. »

Cela a été une autre année brillante pour les cavalières jusqu'à présent, avec Laura Pearson qui a rejoint Doyle en tant que vainqueur du Royal Ascot, tandis qu'en saut d'obstacles, Rachel Blackmore a remporté le top jockey au Cheltenham Festival et a goûté la victoire au Grand National.

















Hollie Doyle dit que Rachel Blackmore a « fermé la porte » à toute conversation sur la capacité des jockeys féminines à concourir au plus haut niveau.



« C’est vraiment génial, surtout Rachel qui a remporté le Grand National », a déclaré Doyle. C’est l’une des courses les plus difficiles à gagner.

« Dans la salle de pesée, ce n’est pas un problème. De l’extérieur, on en parle encore beaucoup, mais dans notre industrie, l’argument est plutôt réglé.

« Je me considère juste comme un jockey. Je suis parfois un peu offensé quand je suis désigné comme étant une femme jockey. »

La surveillance du poids fait partie intégrante de la vie de tout jockey, mais Doyle a « de la chance » que sa petite taille la rende moins préoccupante.

Doyle a été en mesure d’ajouter du poids musculaire, motivée par le désir de démontrer ses capacités à ceux qui l’auraient peut-être négligée.

« C’est un avantage mais je suis aussi très petit par rapport à tout le monde », a déclaré Doyle. « Les entraîneurs peuvent parfois penser que je suis trop petit.

« C’est quelque chose qui me motive depuis que je suis enfant et qui m’a donné l’envie de prouver que je suis assez fort.

« Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prouver qu’ils ont tort et cela ne me dérange pas de le faire.

« J’ai de la chance de mesurer un peu moins de cinq pieds, donc je n’ai pas à trop gérer mon poids. Avec moi, c’est plus pour me nourrir pour la journée.

« Je brûle beaucoup de calories parce que nous sommes très actifs. Je fais partie des chanceux parce que je peux m’en sortir ! »

Avoir sa fiancée et collègue jockey Tom Marquand comme cuisinier passionné aide la routine quotidienne de Doyle, bien que les deux passent beaucoup de temps à courir après les gagnants.

Image:

Doyle dit que le fiancé Tom Marquand (à gauche) fait la cuisine quand ils ont le temps



« Nous sommes en déplacement tout le temps, donc je n’ai pas le temps de cuisiner beaucoup de repas », a déclaré Doyle. « J’essaie de prendre un bon petit-déjeuner avant de partir, ce qui peut être entre 5h30 et 6h du matin.

« Je vais finir de rouler et je vais déjeuner avant de courir. Cela me suffira pour la journée alors.

« Vous pouvez terminer la course à 20h30-21h00, vous êtes donc en déplacement et il peut être assez difficile de trouver quelque chose à manger.

« Je suis un peu gourmand, donc si je profite d’un repas, j’en profiterai au maximum.

« J’ai de la chance que Tom aime cuisiner et qu’il soit plutôt bon, alors chaque fois que nous sommes à la maison, il se charge de cuisiner quelque chose.

« Il doit surveiller son poids beaucoup plus que moi, donc s’il choisit ce que nous avons, ce ne peut pas être de ma faute s’il se réveille lourd! »

