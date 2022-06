Hollie Doyle : l’ambassadrice de Sky Sports Racing comprend l’importance d’être la première femme à remporter l’European Classic | Nouvelles de la course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, a déclaré que la victoire record de French Oaks dimanche sur Nashwa était la première fois qu’elle se permettait d’embrasser l’importance de ses réalisations.

La course gagnante de Doyle sur la favorite 7/4 à Chantilly l’a vue devenir la première cavalière à remporter une classique européenne, un moment que la jeune femme de 25 ans a pu pleinement apprécier d’avoir voyagé uniquement pour monter à bord de la pouliche vedette de John et Thady Gosden. .

La victoire a marqué un autre jalon pour Doyle, qui, en 2021, a battu son propre record du nombre de vainqueurs par une cavalière en une seule saison (172).

L’ascension remarquable de Doyle l’a également vue nommée Sportswoman de l’année par le Sunday Times et a remporté le troisième prix aux prix de la personnalité sportive de l’année 2020 de la BBC.

Réfléchissant à son dernier triomphe, Doyle a dit Sky Sport Racing: « C’est plutôt cool. Je me vois toujours comme un jockey, mais hier, c’était probablement la première fois que je me suis reculé, que j’ai regardé autour de moi et que j’ai embrassé.

« Habituellement, je descends, le travail est fait et je passe au suivant.

« Hier, je n’ai fait qu’un seul trajet et l’accueil massif qu’ils nous ont réservé a été incroyable – donc j’apprécie vraiment cela.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant dimanche après sa victoire sur Nashwa, Doyle a déclaré que devenir la première femme britannique à piloter une gagnante de la Classique est un « immense privilège ».



« En fait, j’ai reçu une montre pour femme hier, ce qui était bien parce que j’ai l’habitude de recevoir des montres pour hommes !

« Ça a été un tourbillon 24 heures mais c’est vraiment incroyable.

« En tant que raiders anglais sur le territoire français, vous ne savez jamais à quoi vous attendre, mais je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant avec la cérémonie de remise des prix sur la piste et l’hymne national joué. C’était assez surréaliste. »

L’entraîneur John Gosden n’a pas tari d’éloges pour la direction de Doyle sur Nashwa après que le jockey ait assuré un départ rapide et crucial hors des stalles et ait maintenu une position de premier plan à partir de laquelle elle était parfaitement prête à repousser ses attaquants les plus proches.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur John Gosden a rendu hommage à l’incroyable travail acharné de Doyle après que l’ambassadrice de Sky Sports Racing a célébré son premier succès classique dimanche



En repensant à sa course, Doyle a déclaré: « C’était une vieille course désordonnée. Elle est bien sortie d’Epsom et ce fut une performance d’entraînement assez incroyable de la part de M. Gosden pour l’y amener 16 jours après Epsom.

« La course ne s’est pas déroulée comme prévu, mais elle est assez polyvalente et était heureuse de la position que nous avons gagnée. Avec le recul, j’étais probablement au bon endroit au bon moment.

« Je la tenais aussi longtemps que je le pouvais, mais quand j’ai appuyé sur le bouton, elle a bien répondu. Lorsque le deuxième cheval est venu vers moi à un mètre, je me suis sentie vulnérable, mais elle s’est mise à terre. »

Après avoir franchi la ligne, Doyle a partagé un beau moment avec son mari et camarade jockey Tom Marquand, alors qu’il passait devant Zellie, septième.

Un Marquand clairement ravi a tendu la main pour féliciter Doyle, qui était encore sous le choc de ce qui venait de se passer.

« Il a juste crié bravo », a révélé Doyle. « En entrant dans la course, Nashwa avait évidemment une grande chance, mais jusqu’à ce que cela se produise, vous ne pouvez pas y croire, alors j’ai été un peu abasourdi pendant un moment.

« Je n’avais pas les mots pour décrire ce que je ressentais quand ils ont essayé de m’interviewer. En entrant, j’ai reçu une douche de champagne qui était plutôt cool. C’était un accueil chaleureux. »

Image:

Doyle a monté son troisième vainqueur du Royal Ascot la semaine dernière sur Bradsell dans les Coventry Stakes



La victoire a été très douce pour Doyle car elle est venue sous les couleurs de son patron Imad Alsagar, qui a fait confiance au jeune coureur bien avant que les records ne commencent à chuter.

« C’est un immense privilège », a déclaré Doyle. « Je ne sais pas si j’aurais eu une telle opportunité dans toute ma carrière sans l’association avec Imad.

« J’ai beaucoup de soutien de la part de nombreux entraîneurs, mais nous savons tous à quel point il est difficile de monter à bord de ces types d’animaux dans les classiques et les groupes. »