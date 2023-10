Hollie Doyle : Jockey reçoit une interdiction avec sursis d’un mois du BHA après avoir été testé positif pour des traces de dihydrocodéine | Nouvelles des courses

Hollie Doyle a reçu une interdiction avec sursis d’un mois de la part de la British Horseracing Authority (BHA) après avoir été testée positive pour des traces de dihydrocodéine, un analgésique utilisé pour traiter une blessure au coude qu’elle a subie en janvier.

Doyle a été testée positive en avril de cette année à son retour d’une fracture du coude subie lors d’une chute à Wolverhampton en janvier.

Le jockey affirme que le BHA reconnaît que la violation était « innocente et involontaire » et remercie sa famille, ses amis et ses employeurs pour leur « soutien et leurs conseils au cours des cinq derniers mois ».

Image:

Doyle est revenu d’une grave blessure au coude en avril





Dans un communiqué, Doyle a déclaré : « En avril, alors que je retournais rouler après ma blessure au coude, le Dr Jerry Hill m’a informé que j’avais été testé positif pour des traces de dihydrocodéine, qui est un analgésique utilisé pour traiter les douleurs modérées à sévères.

« J’ai dû être opéré du coude en février et on m’a prescrit de la dihydrocodéine, que j’ai arrêté de consommer quelques jours après mon opération car cela me faisait mal.

« En avril, j’ai été testé positif à mon retour à cheval et j’ai déclaré que je n’avais pris que de l’ibuprofène et du paracétamol tout au long de ma convalescence pour contrôler un gonflement.

« Après quelques recherches, nous avons découvert que la contamination provenait d’un paquet d’ibuprofène que j’avais acheté lors d’un voyage à l’étranger et qui contenait sans le savoir de petites quantités de dihydrocodéine. Le BHA admet que c’était la source probable du résultat positif.

Image:

Hollie Doyle





« Le BHA reconnaît également que la violation était innocente et involontaire, mais comme il s’agit d’une affaire de responsabilité stricte, ils ont jugé approprié d’imposer une suspension avec sursis d’un mois.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers ma famille, mes amis et mes employeurs pour leur soutien et leurs conseils au cours des cinq derniers mois. Nous sommes tous très heureux que ce soit terminé. »

