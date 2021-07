Hollie Doyle donne un aperçu des courses de Newbury, y compris les Super Sprint Stakes et réfléchit au dépassement des 100 gagnants cette année | Nouvelles de course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing Hollie Doyle a célébré son 100e vainqueur de l’année cette semaine et a une chance sportive dans le Super Sprint à Newbury samedi.

Concentrez-vous sur la conduite encore plus de qualité

J’ai été ravi d’atteindre mon troisième siècle consécutif à Yarmouth en milieu de semaine, et pour l’atteindre si rapidement, cela doit être dû aux nombreuses personnes qui continuent de me soutenir.

Archie Watson a été mon plus gros soutien, bien sûr, mais je suis également redevable aux nombreux autres entraîneurs et à leurs charmants propriétaires qui m’accompagnent régulièrement, ainsi qu’à mon agent Guy Jewell.

C’était particulièrement agréable d’atteindre mon dernier jalon sur OAKENSHIELD de Linda Stubbs. Linda travaille sans relâche avec sa petite ficelle et a fait un voyage de cinq heures depuis sa base du Yorkshire pour faire courir son cheval.

Atteindre le siècle si vite m’a presque pris par surprise car je ne me suis fixé aucun objectif. Bien sûr, ce serait bien de passer le record personnel de la saison dernière de 151 mais il n’y a pas d’objectifs, à part monter des chevaux de plus grande qualité que j’ai eu la chance de faire grâce à mon association avec Imad Alsagar.

Sur la lune d’avoir atteint les 100 gagnants cette année, un grand merci à tous les entraîneurs, propriétaires et connexions pour le soutien jusqu’à présent ! https://t.co/kRhRjYRBNy – Hollie Doyle (@HollieDoyle1) 14 juillet 2021

Miser sur Bonnie en Super Sprint

Je n’ai jamais réussi à gagner le gros tiret de Newbury de deux ans, le Super Sprint de Weatherby (3,40), mais j’ai une chance sportive de remettre les pendules à l’heure sur SIENNA BONNIE de Johnny Portman lors du renouvellement de 200 000 £ de samedi.

Johnny sait ce qu’il faut pour gagner une course comme celle-ci, ayant réussi avec Mme Danvers il y a cinq ans, et c’est le plan à long terme pour sa fille rapide de Kodi Bear – une pouliche que j’ai déjà gagnée cette saison.

Elle a grimpé de plus de huit longueurs sur 5 pieds à Bath en mai, faisant chaque mètre de la course pour moi, et a bien performé pour d’autres jockeys face à une entreprise rigide en trois départs depuis.

Sienna Bonnie s’est battue à Windsor la dernière fois après avoir bien couru dans les Woodcote Stakes à Epsom et les Listed Marygate Fillies’ Stakes au Dante Festival de York et s’y est lancée avec un poids plume sur ce qui pourrait être le terrain le plus rapide qu’elle ait rencontré depuis entreprise à Bath.





















Malgré une certaine confusion sur la piste, Hollie Doyle a en fait atteint les 100 gagnants pour l’année à Yarmouth mercredi alors que l’ambassadeur de Sky Sports Racing marquait une autre étape de sa carrière.



Je suis dessiné au milieu dans la stalle 13, ce qui me donne des options dans une course que Chipotle d’Eve Johnson Houghton et Vintage Clarets de Richard Fahey sont clairement celles à battre. Le premier est le mieux noté sur 105 et a remporté les Listed Windsor Castle Stakes tandis que Vintage Clarets a bien couru pour être troisième à Coventry, mais ma pouliche appréciera ce test de vitesse pure.

Attendez-vous à une grosse course pour la princesse du patron

John et Thady Gosden ont trouvé pour PRINCESS NADIA une belle opportunité dans le racehorseclub.com Fillies’ Novice Stakes (4.45) à Newbury.

Propriété de mon patron Imad Alsagar, cette belle pouliche a bien progressé en deux départs et possède un avantage d’expérience sur ses principales rivales.

Nous en avons rencontré un à Haydock le mois dernier lorsque Mandoob de Brian Meehan a pris le dessus sur nous avant de chasser la smart Yibir de Godolphin dans le Group 3 Bahrain Trophy.

De retour contre son propre sexe, et sur une belle grande piste de galop, j’espère qu’elle pourra surmonter ce qui n’est pas un grand tirage dans le box 11 pour obtenir cette victoire capitale sur son CV.

En espérant que la chance puisse rebondir à grande cote

La dernière victoire de Lucky Deal est survenue à Kempton en janvier, battant Doyle sur Amtiyaz, vainqueur ultérieur de Royal Ascot.



C’est toujours agréable de faire un tour pour l’entraîneur qui a battu des records Mark Johnston, donc j’espère que son LUCKY DEAL pourra rebondir pour se former dans le Bahrain Turf Series Handicap (2,25) ultra-compétitif à Newbury.

Il n’a pas été à son meilleur depuis qu’il a connu une campagne productive sur le All-Weather, mais a assumé de grandes missions dans la Chester Cup, les Ascot Stakes et le Northumberland Plate.

Je pensais qu’il avait plutôt bien couru à Newcastle, faisant peut-être allusion à un retour en forme, donc une baisse de 2 livres du handicap et l’ajout d’une visière pour la première fois offrent l’espoir d’une performance de premier plan à grosse cote.

La baisse des notes pourrait être la clé de la pouliche Channon

Je n’ai jamais monté la DALANIJUJO de Mick Channon auparavant, mais c’est une belle monture à avoir dans le Whitsbury Manor Stud Supporting the British EBF Premier Fillies’ Handicap (4.10).



















1:34



Doyle explique comment elle a utilisé la taille à son avantage et pourquoi il y a une volonté de prouver que les gens ont tort



Depuis lors, elle a réalisé un bon effort dans les Kensington Palace Stakes à Royal Ascot, terminant à un peu plus de deux longueurs de la gagnante Lola Showgirl lorsqu’elle n’a pas obtenu le meilleur des runs. Je ne pense pas que le terrain mou ait aidé lorsqu’elle a lutté dans la société cotée à Pontefract la dernière fois, mais elle revient à un handicap sur une bonne note.

David Evans et ses propriétaires Chris Kiely Racing ont vécu un moment de conte de fées avec Rohaan et je suis sur leur THUNDER BUZZ de deux ans dans le premier match de Newbury, le bet365 EBF Novice Stakes (1.15). Il doit montrer beaucoup plus qu’il ne l’a fait lors de ses débuts à Newbury, mais j’espère qu’il pourra faire un pas en avant encourageant.

Taddeed devrait être plus net pour la répétition Hackwood

TABDEED a remporté les Hackwood Stakes du Groupe 3 la saison dernière et ne devrait pas être sous-estimé dans sa tentative de suivre le sprint (3.00) à Newbury pour Jim Crowley.

Le hongre peu couru d’Owen Burrows a le droit de s’affûter pour son premier run de l’année dans le Chipchase Groupe 3 à Newcastle, où il a terminé quatrième, et profitera des conditions sous les pieds.

King’s Lynn n’a pas eu de chance lors de ses deux départs à Royal Ascot, mais a quelque chose à prouver et je suis fasciné de voir comment Diligent Harry se débrouille pour ses débuts tardifs sur le gazon après avoir enregistré des affichages impressionnants sur le All-Weather. Bien que je n’aie pas participé à la course, c’est une course que j’ai vraiment hâte de regarder.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing.