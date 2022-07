Hollie Doyle blog: La pluie pourrait arriver juste à temps pour Trueshan dans la défense de la Goodwood Cup | Nouvelles de la course

Fraîchement sortie d’un doublé à Ascot le jour du roi George, Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, fait une danse de la pluie avant la potentielle inclinaison de la Coupe Goodwood de Trueshan.

La pluie renforce la défense de la Coupe Goodwood de Trueshan

Les fortes pluies prévues sur le West Sussex lundi soir pourraient arriver juste à temps pour mon champion en titre TRUESHANdans le Coupe Al Shaqab Goodwood (3.35) le jour de l’ouverture du Qatar Goodwood Festival.

Le match du Groupe 1 de mardi est certainement un renouveau de grande classe avec le quadruple vainqueur Stradivarius pour venger sa défaite à l’Ascot Gold Cup face au nouveau venu, l’excitant Kyprios d’Aidan O’Brien.

Hollie Doyle et Trueshan après la plaque de Northumberland





Trueshan a été contraint de manquer cette course en raison d’un terrain insuffisamment rapide, bien sûr, mais s’est rendu à Newcastle la semaine suivante pour produire l’une des plus grandes performances de handicap de tous les temps dans le Northumberland Plate.

Nous n’avons pas encore affronté Kyprios, qui pourrait avoir le monde restant à ses pieds, mais j’ai battu Stradivarius à chaque fois que nous nous sommes heurtés à lui et si le terrain est en notre faveur, je n’échangerais mon héros pour rien. Si l’entraîneur Alan King le laisse tenter sa chance, nous aurons un bon match nul dans le stand quatre avec lequel travailler.

Hollie Doyle de Sky Sports Racing





Kyprios et Stradivarius sont plus larges, ce qui me donne l’opportunité d’obtenir une meilleure position en début de course. Goodwood est une piste si unique avec beaucoup de rebondissements, vous ne savez donc jamais vraiment comment une course de 2 m va se dérouler.

J’espère juste un bon galop de bout en bout qui le verra, je l’espère, donner le meilleur de lui-même.

Intensifier le voyage susceptible de convenir à la pouliche de Burke

La pouliche légèrement courue de Karl Burke BRISER LA LUMIÈRE​​ regarde ma meilleure chance de la journée dans les courses de soutien et j’ai vraiment hâte de la monter dans le Coral Beaten-By-A-Length Free Bet Fillies’ Handicap (5.20).

Elle est revenue d’une pause après une opération au vent pour participer à une autre course de pouliches sur 7 pieds à Haydock Park il y a quelques semaines et semble potentiellement très handicapée sur une marque de 77, malgré une augmentation de 5 livres.

La fille de Dabirsim a un beau tirage dans la stalle 2 et donne l’impression qu’elle va se régaler de monter à 1m. Elle a encore peu de kilométrage et est ouverte à suffisamment d’améliorations pour maintenir la course gagnante pour un entraîneur en forme.

Jouer ma main tard sur Baryshnikov

La Coupe Chesterfield Corail (1.50) c’est un handicap ultra-compétitif mais ma monture BARYCHNIKOVa les outils pour réaliser une grande performance malgré sa longue cote. Le hongre de David et Nicola Barron a déjà fait la fierté de ses relations cette année, remportant des classes 2 consécutives à Pontefract et Chester au printemps.

Bien sûr, le handicapeur a eu son mot à dire depuis mais il ne reprend que 2lb de plus que sa dernière marque gagnante.

Nous sommes attirés à l’extérieur mais cela ne devrait pas être un problème au cours de ce voyage car Baryshnikov est un cheval de hold-up qui semble aimer se frayer un chemin à travers le terrain et y arriver tard, comme il l’a démontré sous Connor Beasley sur le Roodee.

La piste est positive pour Lihou

C’est toujours agréable de rouler pour mon bon ami Dave Evans, surtout lors des grandes réunions, donc une performance remarquable de LIHOUdans le Nicholson Gin Handicap (4.10) mettrait un sourire sur mon visage.

Il est toujours sur une bonne note malgré avoir remporté un autre handicap de 5f à Salisbury il y a deux départs et semble avoir été galvanisé par la visière ces derniers temps. Lihou a bien terminé dans un handicap parcours et distance fin avril derrière le progressif Raasel donc la piste ne fait pas peur.

Jumbly (côté proche) se dirige juste devant pour battre Oscula dans les Valiant Stakes à Ascot





Il n’est pas à court d’engrenages mais je souhaite juste que nous ayons un tirage supérieur à trois, ce qui n’est pas idéal. mon tirage au sort LIL GUFF​​dans la stalle 11, c’est bien mieux dans la Handicap des pouliches de la piscine mondiale EBF (5,55) plus de 6f. J’ai gagné un cours et distance novice sur la pouliche de Dan et Claire Kubler en octobre dernier donc retourner à Goodwood ne peut être qu’un plus.

Elle a couru de manière honorable dans la défaite à Newbury et Newmarket et bien qu’elle ne veuille pas des conditions trop rapides, c’est un type vif qui est toujours sur une bonne note et fait toujours de son mieux.

Ravi d’atteindre 700 gagnants nationaux

J’étais ravie d’atteindre une autre étape importante à Ascot samedi lorsque je suis devenue la deuxième femme jockey à monter 700 vainqueurs nationaux. Je n’aurais pas pu espérer une plus grande scène pour y parvenir et faire un doublé le jour du roi George le JUMBLEMENT​​ et Tempus l’a rendu encore plus spécial.

Jumbly, pour Harry et Roger Charlton et le propriétaire Emmy Rothschild, m’a amené à 700 dans le Groupe 3 Valiant Stakes. C’était un verdict serré mais j’étais assez confiant que nous nous étions levés pour battre William Buick et Oscula. C’était la même course que sa mère avait gagnée, ce qui la rendait très spéciale.

Tempus et Hollie Doyle (or et marine) s’étirent pour gagner à Ascot





Je ne suis pas sûr des projets que les Charlton ont en tête pour le reste de la saison, bien que le Celebration Mile à Goodwood ait été mentionné. Je serai de retour avec mes réflexions sur mes courses du mercredi, y compris le vainqueur du Super Sprint Eddie’s Boy dans les Groupe 3 Molecomb Stakes.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing.