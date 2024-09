« Holl démontre à nouveau sa maîtrise du logement résidentiel »

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent d’un projet de logement avec une forme sinueuse appelé Meander, réalisé par le studio américain Steven Holl Architects à Helsinki, en Finlande.

Le projet de logements de 180 mètres de long comprend 115 appartements uniques répartis sur huit étages, avec une structure en béton incurvée bordée de bois et de vitrage, encadrant des vues sur une série d’espaces extérieurs ouverts.

« Rafraîchissant et tout simplement, un beau projet »

Les commentateurs étaient partagés.

Andy Brackstone n’a pas été entièrement vendu, écrivant « ça a l’air super mais, avec le nombre d’appartements par rapport au rapport entre l’espace de loisirs, j’ai pensé que le toit avait besoin d’être mieux utilisé ». Ils ont suggéré l’ajout d’un « parc de skateboard ou d’une piste de course ainsi que la plantation d’arbres pour compenser le toit en herbe ».

« Cela ressemble à un motel de bord de mer des années 40 », a déclaré T. Fox.

Cependant, Franky quatre doigts était moins découragé, admettant que « c’est honnêtement bien plus agréable et plus intéressant que n’importe quel immeuble résidentiel multifamilial construit aux États-Unis ».

« Un projet rafraîchissant et tout simplement magnifique », a salué Sorperdida« Holl démontre à nouveau sa maîtrise de l’habitat résidentiel, tout en étant sensible au contexte et à la tradition locale avec une vie collective », ont-ils ajouté.

« On dirait un tas de remorques de chantier vissées ensemble »

Un autre projet sur lequel les lecteurs ont eu du mal à parvenir à un consensus cette semaine était une maison en bois inspirée de l’architecture agricole que l’architecte Roman Morschett a nichée dans un verger rempli d’herbe dans la campagne du sud-ouest de l’Allemagne.

Orangikaupapa l’a décrit comme « serein, sobre, élégant », avant de réfléchir qu’il « se tient sans ego ». Dik Coates je pensais simplement que c’était une « belle construction en bois ».

L’architecte discret était moins enthousiaste, écrivant « le plan d’étage de cette maison est bien résolu mais dans l’ensemble l’exécution est un peu fade à mon goût ».

Souji d’accord et j’ai trouvé que « c’est vraiment sympa, mais ça manque un peu, ça manque de vide, surtout l’intérieur ».

Beaucoup moins indulgent était Apsco Radialess’exclamant « des proportions effroyables ! » avant de déterminer que cela « ressemble à un tas de remorques de chantier vissées ensemble ».

« Il faudrait être saoul pour penser que cela va aider l’environnement »

Les lecteurs ont réagi à l’annonce que le fabricant de boissons Diageo a produit la bouteille de spiritueux en verre de taille standard la plus légère au monde pour son whisky Johnnie Walker Blue Label Ultra. La bouteille en édition spéciale ne pèse que 180 grammes et se trouve dans une « cage » protectrice en bambou, fabriquée dans le but de réduire les émissions de carbone des emballages.

Les commentateurs étaient loin d’être convaincus de la logique. « Ils passent donc d’une bouteille en verre familière à une bouteille qui ne tient pas debout toute seule, nécessite un berceau/une cage de sécurité en bois et est commercialisée dans deux boîtes », a déclaré Bobinrsi« Il faudrait être ivre pour penser que cela va aider l’environnement », ont-ils conclu.

« Une nouveauté de la classe supérieure ? » demanda Idracule« Un conteneur qui ne peut pas tenir seul et qui nécessite une prothèse en bois pour exister – note F ! »

L’architecte discret était tout aussi cynique, proposant « selon mes calculs : 320 grammes de poids en moins par bouteille x 0,5 gramme de carbone économisé x 888 bouteilles = Z-tout carbone économisé ».

« C’est du pur marketing. Il aurait été préférable de planter quelques arbres », ont-ils conclu.

L’un des seuls commentateurs à admirer le design était Tim Smallwoodqui s’est enthousiasmé en expliquant que « c’est une version contemporaine d’une amphore – je pense que c’est formidable et j’en veux une ».

