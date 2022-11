‘Holiday in the Grove’ revient alors que Karen Pritchard prend sa retraite en tant que directrice de Sugar Grove Park District – Shaw Local

Bien qu’elle puisse être extrêmement humble, Karen Pritchard n’a pas peur de demander ce qu’elle veut pour la communauté de Sugar Grove et ils l’obtiennent souvent.

Même lorsqu’on lui a posé des questions sur sa récente retraite en tant que directrice exécutive du district de Sugar Grove Park, elle a détourné l’attention d’elle vers la communauté.

“Je ne peux pas simplement disparaître”, a déclaré Pritchard, qui a pris sa retraite du district du parc à la fin du mois de juin. « Pouvons-nous l’orienter vers l’avenir ? Mon implication avec le Kiwanis ? Ramener Holiday in the Grove ? »

Karen Pritchard, ancienne directrice exécutive du district de Sugar Grove Park.

Le populaire Holiday in the Grove, qui a été annulé indéfiniment en 2021 en raison d’un manque de bénévoles, reviendra au Sugar Grove Community Building le 3 décembre, grâce aux efforts inlassables de Pritchard et du club Kiwanis de Sugar Grove.

« Elle est la force motrice derrière notre parrainage du petit-déjeuner aux crêpes Holiday in the Grove le 3 décembre », a déclaré Tom Sorfleet, président des Kiwanis de Sugar Grove Township. “Karen est le membre qui a apporté l’idée au club, a pensé que cela correspondait aux valeurs de notre club et que ce serait un excellent événement phare à parrainer pour nous.”

Sorflett a fait la connaissance de Pritchard lorsqu’elle a commencé à assister aux réunions Kiwanis tout en représentant le district du parc.

“Ce qui m’impressionne le plus chez Karen, c’est que tout ce qu’elle apporte au club pour considération est apporté avec le bénéfice de la communauté à l’esprit”, a-t-il déclaré. « Elle se concentre sur le fait de redonner à la communauté. J’étais inquiet lorsqu’elle a annoncé qu’elle se retirait du district du parc et que nous allions la perdre des Kiwanis. Je suis ravie et heureuse de dire que ce que nous avons gagné était un nouveau membre car elle a rejoint le club individuellement en tant que membre afin qu’elle puisse continuer à faire partie des Kiwanis et redonner aux enfants de Sugar Grove Township.

Il a toujours été question des enfants pour Pritchard. Lorsqu’elle s’est impliquée pour la première fois dans les parcs et les loisirs, c’était simplement parce qu’elle était mère de jumeaux de 3 ans et qu’elle reconnaissait que sa famille et d’autres personnes comme la sienne pourraient bénéficier de sortir et de profiter des parcs locaux.

Elle a fait le tour de la ville et a documenté les parcs de Sugar Grove et l’état dans lequel ils se trouvaient. Elle est apparue au Sugar Grove Corn Boil annuel et a collecté des sous pour ces parcs. Elle a créé Friends of the Parks, un groupe de citoyens qui ont collaboré pour soutenir le district du parc.

“Elle m’a appelé quand j’essayais de m’impliquer dans les choses en ville, mais je ne connaissais pas beaucoup de monde et elle nous a expliqué les nombreuses raisons pour lesquelles le district du parc serait utile à la communauté”, a déclaré Pat Graceffa, résident de Sugar Grove. “Elle a toujours été la personne la plus gentille, travaillant toujours en pensant aux autres et elle ne veut jamais être sous les projecteurs.”

Mais cela ne la dérange pas de se battre pour sa communauté et c’est ce qu’elle a continué à faire. Elle a fait des appels téléphoniques. Elle assistait aux réunions. Bientôt, elle a vraiment fait changer les choses.

John Clayton, qui travaillait alors comme superviseur des travaux publics pour le village de Sugar Grove, a mis Pritchard au défi de faire partie de la solution.

“Le premier grand projet a été Keck Park lorsque nous avons obtenu l’équipement de terrain de jeu GameTime®”, a-t-elle déclaré. “Nous avons conclu un accord selon lequel si nous organisions une séance photo et leur permettions d’utiliser les photos dans leur catalogue, nous aurions une réduction. Nous avons même aidé à le mettre en place.

Ce n’était que le début de la relation de travail de longue date de Pritchard avec Clayton, qui s’étend sur plus de 25 ans, car il est maintenant le surintendant des parcs du Sugar Grove Park District.

“Je travaille dans le domaine des parcs et des loisirs depuis plus de 35 ans et pendant tout ce temps, je n’ai jamais rencontré quelqu’un avec autant de dévouement et de propension au travail acharné, un travail qui va bien au-delà de ce que la plupart des autres seraient prêts à s’engager de leur temps et de leur énergie », a déclaré Clayton. “Karen est une leader, une avocate de la communauté et tout simplement une personne incroyable avec qui j’ai eu le privilège de côtoyer.”

Pritchard est passée d’un travail initial à domicile pour 3 $ / heure à un travail plus récent au Repede Center, où elle a occupé le poste de surintendante des loisirs avant de succéder à Greg Repede en tant que directeur exécutif. Pendant de nombreuses années, Pritchard a travaillé aux côtés de Repede, qui était également le premier employé à temps plein du district du parc. Elle a aidé à l’embaucher en 2003 après que le district a adopté un référendum le 1er avril de la même année. Il a augmenté le budget du district du parc d’un maigre à 12 000 $ à 350 000 $.

“Karen a mis son cœur et son âme dans le Sugar Grove Park District, depuis le premier jour où elle a aidé à le former il y a de nombreuses années jusqu’à aujourd’hui, alors qu’elle continue de faire du bénévolat après sa retraite”, a déclaré Dawn Eby, présidente du Sugar Grove Park District. Conseil des commissaires. « Elle était une leader accomplie et un mentor pour son personnel et une partenaire vraiment précieuse pour le conseil d’administration. Nos cœurs se sont tous effondrés quand elle a annoncé qu’elle partait. Elle nous manquera profondément.

Eby a expliqué que Pritchard est passé de manière transparente au rôle de Repede et a non seulement continué à prospérer, mais a trouvé un moyen de persévérer à travers les temps sans précédent de la pandémie.

«Pendant Covid, le district du parc, comme tant d’autres entités, a vraiment eu du mal, mais Karen a trouvé des moyens de garder tout notre personnel continuellement employé et de maintenir de manière créative des programmes pour nos résidents», a-t-elle déclaré. “Son dernier objectif face à la retraite était de s’assurer qu’elle quittait le district du parc entre de bonnes mains, et c’est ce qu’elle a fait en s’assurant de manière désintéressée que Scott Nadeau, notre nouveau directeur général, avait tout ce dont il avait besoin pour une transition en douceur.”

La dernière transition de Pritchard est en mode grand-mère. Elle n’attendait pas son premier petit-enfant avant le 27 octobre, qui se trouve être son anniversaire de mariage, mais Mia Rose Pritchard est arrivée le 7 octobre.

L’ancienne directrice exécutive du district de Sugar Grove Park, Karen Prtichard, tient son nouveau petit-enfant. (Photo fournie)

“C’est fantastique”, a-t-elle déclaré à propos de sa promotion au rang de grand-parent. “Je suis peut-être partial, mais je pense que j’ai la petite-fille la plus parfaite et la plus belle qui soit jamais née.”

Vacances dans le bosquet est le samedi 3 décembre au Sugar Grove Community Building, 141 Main St., Sugar Grove. L’événement se déroule de 8 h 30 à midi et comprend un petit-déjeuner avec le Père Noël, des photos avec le Père Noël, des promenades en calèche, une promenade de gâteaux et de nombreux autres jeux, activités et divertissements.