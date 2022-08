Holiday Hills nomme un nouveau président de village après le décès de Lou French – Shaw Local

Le conseil d’administration du village de Holiday Hills a rendu hommage à son défunt président du village, Lou French, lors d’une réunion spéciale mercredi, et a nommé quelqu’un pour combler le poste vacant qu’il a laissé.

French, 64 ans, est décédé dimanche à l’hôpital Advocate Good Shepherd de Barrington. Il en était à son deuxième mandat en tant que président du village, et avant cela, il travaillait comme pompier et ambulancier pour le canton de Nunda et Fox Lake. Il a également été administrateur du village avant d’être élu président.

La réunion s’est ouverte sur une minute de silence, certains administrateurs versant des larmes. Au siège de French, au milieu de la table, était posé un pot de fleurs en son honneur, avec le marteau de la réunion posé devant.

“Louis French, également connu sous le nom de Lou et Louie … était engagé et dédié à faire de son mieux pour le développement et l’environnement convivial du village”, a déclaré la résidente Ireta Jimmie lors de commentaires publics. « Son énergie et son implication dans la gestion des nombreuses responsabilités confiées au président ont été énormes. Tu vas nous manquer Lou.

L’avocate du village, Jennifer Gibson, a dirigé la réunion, déclarant “aussi triste et dévastateur que cela puisse être”, il était nécessaire de nommer un président de village par intérim. Elle a dit que le conseil avait la possibilité de nommer l’un de ses six membres ou de choisir quelqu’un d’autre dans le village.

Après que cinq de ses membres aient déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés en raison de contraintes de temps et de leur incapacité à assumer leurs responsabilités, le rôle a été confié à l’administrateur Jeff Giles, qui a prêté serment lors de la réunion.

“Ce sont des chaussures difficiles à remplir”, a déclaré Giles. “Je n’ai pas beaucoup de temps libre, donc avoir des gens qui me soutiennent serait [very helpful].”

Un pot de fleurs avec le marteau de la réunion est déposé devant le siège de l’ancien président de Holiday Hills Village, Lou French, le mercredi 3 août 2022. French est décédé plus tôt cette semaine, incitant le village à tenir une réunion spéciale pour l’honorer et combler sa vacance. (James Norman)

Giles sera président par intérim jusqu’aux prochaines élections locales du village en avril 2023, a déclaré Gibson. Il aura également le choix de rester ou de démissionner de son rôle actuel d’administrateur.

S’il choisit de démissionner, entre autres avantages et inconvénients, il pourra nommer une nouvelle personne au conseil d’administration, mais devra se présenter à nouveau pour le poste de président de village ou d’administrateur l’année prochaine s’il veut rester au conseil d’administration. Son rôle actuel d’administrateur n’est pas rééligible avant 2025.

S’il démissionne en tant que fiduciaire et nomme une nouvelle personne, ils devront également se présenter à nouveau en 2023. Giles a dit qu’il voulait prendre le temps de réfléchir à ce qu’il voulait faire.

“Nous… et je pense que même les résidents ont remarqué que vous avez beaucoup de dévouement”, a déclaré l’administratrice Cheryl Thompson à Giles lors de la réunion.

Malgré l’occasion, les affaires avec les résidents ne se sont pas arrêtées. Beaucoup ont fait des commentaires qui ont suscité des discussions sur les travaux en cours dans le village et ont nécessité des changements au site Web du village.

“Je vais certainement essayer de vous obtenir des réponses”, a déclaré Giles aux résidents.