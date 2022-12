‘Holiday Heart’: pic de crises cardiaques au cours des 2 dernières semaines de décembre

“Lorsque nous examinons l’année en termes de taux de crises cardiaques, nous constatons des taux assez constants semaine après semaine, à deux exceptions près : la première est qu’il y a une baisse large et peu profonde pendant les mois d’été et, deuxièmement, il y a un pic très court. d’environ 30% à 40% au cours des deux dernières semaines de l’année entre Noël et le Nouvel An », a déclaré Lloyd-Jones dans un communiqué de presse de l’université.

Que ce soit à cause du stress, du froid ou de la perte de bonnes habitudes en termes de nourriture, de sommeil et de boisson, les taux de crise cardiaque grimpent jusqu’à 40 % entre Noël et le Nouvel An, selon le cardiologue Dr Donald Lloyd-Jones. Il est président de la médecine préventive à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, à Chicago.

“Nous avons deux reins et deux poumons, mais seulement un cœur et un cerveau, il est donc beaucoup plus sûr de pécher par excès de prudence”, a déclaré Lloyd-Jones. « En cas de doute, faites-vous examiner en personne. Au mieux, j’espère que vous faites avorter une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Le temps est le muscle cardiaque, le temps est les cellules du cerveau, et donc le temps est essentiel. Plus tôt vous demanderez de l’aide dans cette situation, plus tôt nous pourrons sauver votre vie ou votre cerveau.”

Le stress familial est un problème pour certains, ainsi que la perte d’habitudes saines.

“Pendant la saison des fêtes, il y a différents stress, comme traiter avec vos beaux-parents et les préparatifs de voyage qui peuvent ajouter du stress”, a déclaré Lloyd-Jones. “Nous sommes souvent renversés par nos habitudes alimentaires et de sommeil, nous avons tendance à consommer plus d’alcool , nous ne poursuivons pas notre activité physique habituelle et nous risquons d’être éjectés de notre programme de prise de médicaments.

La météo est un autre coupable lorsqu’il s’agit de problèmes cardiaques en hiver.

“Lorsque nous respirons de l’air froid, cela refroidit le sang dans nos poumons et provoque une constriction des vaisseaux sanguins”, a déclaré Lloyd-Jones. « Les premiers vaisseaux sanguins en aval des poumons sont les artères coronaires, particulièrement touchées par le froid. La poursuite d’activités par temps froid, comme le pelletage, peut être particulièrement dangereuse car nous pourrions en faire trop, et nous portons des couches supplémentaires, ce qui pourrait nous faire surchauffer. C’est une tempête parfaite pour maximiser le stress sur le cœur.