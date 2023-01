Holger Rune prêt à faire bouger le bateau à l’Open d’Australie 2023

Holger Rune se dirige vers l’Open d’Australie en tant que dernier homme à battre le favori Novak Djokovic et l’adolescent danois est prêt à se battre dans l’ordre établi lors du premier Grand Chelem de l’année, qui commence lundi.

Le joueur de 19 ans a remporté trois titres en 2022, dont sa première couronne ATP Masters 1000 à Paris en novembre, où il a battu 21 fois le grand champion Djokovic en finale après avoir dépassé quatre autres joueurs du top 10 en cours de route.

“C’était un match fou”, a déclaré aux journalistes Rune, qui a grimpé au classement mondial jusqu’à la 10e place. “Avant, j’étais super nerveux. C’était ma plus grande finale et jouer contre Novak, qui a tellement d’expérience, était super dur mais j’ai relevé le défi et j’ai tout donné.

“Gagner m’a donné un énorme regain de confiance. Gagner contre lui et en finale était encore plus important, donc ce fut un grand tournoi et probablement l’un des meilleurs matchs de ma carrière.”

La neuvième tête de série, Rune, est bien consciente des attentes supplémentaires placées sur lui maintenant, mais dit qu’il est impatient de relever le défi de desserrer l’emprise de la vieille garde sur les tournois du Grand Chelem.

“Honnêtement, j’ai fait face à ça toute ma vie”, a déclaré Rune. gagner.

“C’est évidemment différent maintenant, jouer les grands sur la grande scène mais j’en suis ravi parce que toute ma vie j’ai rêvé d’être à ce moment où je suis maintenant et même d’aller plus loin, donc mon travail n’est pas fini.

“J’ai encore beaucoup de choses à accomplir et je suis super excité d’y aller.”

Rune commence sa campagne contre le Serbe Filip Krajinovic et a un affrontement potentiel au troisième tour avec l’Australien Nick Kyrgios, qui est connu pour attiser la foule locale et faire pression sur ses adversaires.

«Je vais prendre le combat, à coup sûr. Je n’ai pas peur”, a déclaré Rune. “Je vais juste y aller et jouer au tennis, mais maintenant ce n’est que le premier match sur lequel je dois me concentrer. Mais c’est bien, c’est bon pour le sport que nous avons un un gars comme Nick qui peut encourager la foule comme il le fait et j’aime faire ça aussi, donc ça ne me dérange pas qu’il fasse ça.

“C’est amusant, c’est mieux de jouer dans un stade plein et bruyant que devant personne, donc je vois ça comme un point positif.”

