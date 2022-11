Holger Rune passe en demi-finale après la retraite de Carlos Alcaraz avec blessure

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a pris sa retraite blessé contre Holger Rune au Masters de Paris vendredi, envoyant son compatriote de 19 ans en demi-finale, tandis que Novak Djokovic et Felix Auger-Aliassime ont également scellé des places dans les quatre derniers.

Rune a surclassé Alcaraz pour remporter le premier set 6-3 et a tenu bon dans le second lorsque la tête de série a élevé son jeu avant que l’Espagnol ne se retire à 3-1 dans le jeu décisif après avoir reçu un traitement médical pour une tension abdominale à 6-5.

« Je ne peux pas m’étirer. Je ne pouvais pas bien servir, je ne pouvais pas bien frapper le coup droit, a déclaré Alcaraz. “J’ai préféré prendre ma retraite et le voir et m’en occuper.”

Alcaraz espérait se rétablir complètement pour ses débuts lors de la finale de l’ATP à Turin, qui débutera le 13 novembre, malgré le revirement rapide.

“J’ai quelques tests sur comment ça va se passer avant Turin”, a-t-il ajouté. “Mais en ce moment, je me concentre sur le fait d’essayer de m’améliorer dans les abdominaux et d’essayer d’être à 100% à Turin.”

Le titulaire et sixième tête de série Djokovic a fait un travail léger sur le jeune italien Lorenzo Musetti dans une victoire 6-0 6-3 et rencontrera ensuite Stefanos Tsitsipas ou Tommy Paul, qui joueront plus tard vendredi.

Six fois vainqueur à Paris, Djokovic a servi à Musetti un bagel de 24 minutes et n’a perdu que huit points dans le premier set avant de surmonter une brève oscillation dans le second, lorsqu’il est tombé en panne, pour gagner facilement.

L’adolescent danois Rune, qui souhaitait atteindre quatre finales consécutives, s’est qualifié pour sa première demi-finale ATP Masters 1000 et a remporté sa troisième victoire dans le top 10 en autant de jours après avoir battu Hubert Hurkacz et Andrey Rublev.

Il affrontera la huitième tête de série Auger-Aliassime dans une bataille entre deux des joueurs les plus en forme du Tour et un match revanche de la finale des Swiss Indoors à Bâle il y a cinq jours, que le Canadien a remporté en deux sets.

Auger-Aliassime a prolongé sa série de victoires à 16 matchs après avoir remporté une victoire 6-1 6-4 sur Frances Tiafoe pour rester sur la bonne voie pour un quatrième titre ATP en autant de semaines, après avoir également gagné à Florence et Anvers lors de sa course invaincue.

Le joueur de 22 ans a traversé le premier set mais Tiafoe a creusé profondément pour maintenir le service et sauver cinq balles de match avant qu’Auger-Aliassime ne scelle une victoire de 93 minutes à sa sixième tentative.

“Je me sens de mieux en mieux”, a déclaré Auger-Aliassime. “Bien sûr, en ce moment, je joue bien et je me sens bien, mais je vois des choses que je peux encore faire mieux et encore améliorer pour être en mesure de dominer le match.”

