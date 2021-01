L’arrière central d’Arsenal, Rob Holding, semble prêt à mettre le stylo sur papier sur un nouveau contrat au club.

Le joueur de 25 ans a fait 14 apparitions en Premier League jusqu’à présent cette saison et est devenu un élément extrêmement important de l’équipe de Mikel Arteta.

Son avenir semblait incertain au cours de l’été, avec des rapports suggérant qu’il pourrait partir pour rejoindre les goûts de Newcastle.

Mais selon The Athletic, Arteta et le directeur technique Edu ont été impressionnés par la tenue à la fois sur et en dehors du terrain ces derniers temps.

Et ils le voient comme un élément important de l’équipe à l’avenir en raison de sa présence dans le vestiaire et de ses solides compétences en leadership.

Holding a subi une grave blessure au genou en 2018, ce qui l’a exclu pendant neuf mois, et on craignait qu’il ne revienne jamais au niveau qu’il avait précédemment montré.

Mais il semble maintenant être un choix de premier choix à l’arrière et commence à former une solide entente avec Pablo Mari.

Parlant de la perspective d’un nouvel accord pour Holding, Arteta semblait indiquer qu’une annonce officielle était imminente.