Holby City ANNULÉ après 23 ans à l’écran alors que la BBC annonce quand les derniers épisodes seront diffusés

HOLBY City a été ANNULÉ après 23 ans à l’écran.

La populaire émission médicale de la BBC diffusera ses scènes finales en mars 2022.

L’émission très appréciée, créée en tant que spin-off de Casualty de la BBC par Tony McHale et Mal Young, a été créée en 1999.

Il est devenu un énorme succès auprès des fans car il a suivi le drame du personnel qui travaille à l’hôpital de Holby City.

Mais maintenant, ça touche à sa fin.

Dans un communiqué de presse publié plus tôt dans la journée, la BBC a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de Holby City, mais c’est avec une grande tristesse que nous annonçons qu’après 23 ans, la série se terminera à l’écran en mars de l’année prochaine.

#HolbyCity pour finir l’année prochaine après 23 ans à l’écran : https://t.co/ngEeIGg5ek pic.twitter.com/8QHts0pKU9 – Bureau de presse de la BBC (@bbcpress) 2 juin 2021

«Nous devons parfois prendre des décisions difficiles pour faire place à de nouvelles opportunités et dans le cadre de l’engagement de la BBC à faire plus de programmes à travers le Royaume-Uni, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à l’émission afin de remodeler la liste des dramatiques de la BBC. mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays.

« Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier l’incroyable équipe de BBC Studios et tous les acteurs et l’équipe qui ont été impliqués dans la série depuis 1999.

« Holby a été un pilier auprès du public, ravissant des millions de téléspectateurs chaque semaine et remportant des centaines de prix avec un mélange fascinant d’histoires médicales de pointe et d’histoires personnelles explosives.

« Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe au cours des prochains mois pour nous assurer qu’à la fin, Holby se porte bien. »

Nous sommes désolés de vous annoncer la triste nouvelle que Holby City prendra fin en mars de l’année prochaine, après 23 années incroyables. Nous sommes très reconnaissants à tous les merveilleux acteurs, équipes, scénaristes, producteurs de Holby – et à nos millions de téléspectateurs et de fans fidèles pour avoir fait partie de notre émission. – BBC Holby City (@BBCHolbyCity) 2 juin 2021

La page Twitter officielle de l’émission a également pris le temps de remercier les fans pour tout leur amour et leur soutien au fil des ans.

Ils ont déclaré : « Nous sommes désolés de vous annoncer la triste nouvelle que Holby City prendra fin en mars de l’année prochaine, après 23 années incroyables. Nous sommes très reconnaissants à tous les merveilleux acteurs, équipes, scénaristes, producteurs de Holby – et à nos millions de téléspectateurs et de fans fidèles pour avoir fait partie de notre émission.

Ils ont poursuivi: « Cette décision difficile reflète l’engagement de la BBC à créer plus de programmes à travers le Royaume-Uni et à mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays. »

Les fans de l’émission ont afflué sur Twitter pour partager leur dévastation.





L’un d’eux a écrit: « plus de ville holby après mars 2022 @BBCHolbyCity #HolbyCity #gutted. »

Un autre a déclaré : « Je suis sous le choc total de cette nouvelle. #HolbyCity est une série si riche, reflétant les luttes réelles du NHS, quelque chose que nous tenons tous pour acquis. Je suis tellement content d’avoir pu faire l’expérience de cette série en tant que coureur il y a quelques années, et cela va beaucoup me manquer.

Un troisième a tweeté : « Ce doit être un poisson de fin avril. Qui lance une pétition pour que ça continue ? Vidé #HolbyCity.

Un quatrième a simplement ajouté: « Je suis un gang tellement sans voix #holbycity. »

Un autre a souligné : « Puis-je simplement souligner l’absurdité d’annuler #HolbyCity lorsque le beeb fait des émissions comme #ICanSeeYourVoice et #PoochPerfect ? WTAF…”