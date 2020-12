Avec tout le bruit autour de Barcelone concernant l’avenir de Lionel Messi et le mandat décevant de l’entraîneur Ronald Koeman, comment attirer l’attention sur votre campagne présidentielle?

Mardi, Joan Laporta a découvert que planter une bannière de 1000 mètres carrés (10764 pieds carrés) à la porte du Real Madrid devrait faire l’affaire.

L’image géante de Laporta accrochée à des échafaudages sur le côté d’un immeuble sur le Paseo de la Habana, à seulement 100 mètres (109 mètres) du Santiago Bernabeu, porte également un message aux fans du Real Madrid: « Au plaisir de vous revoir. «

Il est à peine à 100 mètres du Bernabeu, si proche que les grues occupées au travail de réaménagement du stade étaient clairement visibles à l’arrière-plan de presque toutes les photos.

Dans un peu plus de pudeur, Laporta a tweeté des images de la bannière avec le hashtag «#HolaMadrid», une pièce de théâtre sur la devise « Hala Madrid. «

Cette décision a aidé l’ancien président du Barca, Laporta, 58 ans, à attirer l’attention dans la course pour être élu nouveau président du Barca le 24 janvier.

« C’était mon idée. Cela m’a semblé être un bon message pour [Barca fans] à Madrid et dans toute l’Espagne », a déclaré le chef de campagne Lluis Carrasco à El Partidazo de COPE.

Le premier mandat de Laporta en tant que président du club, de 2003 à 2010, a vu le club revenir à la victoire avec des titres de champion consécutifs, une Ligue des champions en 2006 et le début de l’ère Pep Guardiola avec le célèbre Treble du Barca en 2009.

Le candidat rival Victor Font a été contraint d’admettre dans une réponse sur les réseaux sociaux qu’en matière de relations publiques, Laporta est « le putain de boss » [echoing the phrase Guardiola once used to describe Jose Mourinho’s mastery of the media] mais a ajouté: « Avec des bannières, nous ne gagnerons pas la Ligue des champions, ni ne construirons un nouveau stade, ni ne réglerons le grave problème de dette du club. »

Il y a eu des rapports non confirmés en Espagne selon lesquels le président du Real Madrid, Florentino Perez, avait contacté l’ancien partenaire d’entraînement Laporta pour exprimer son amusement face à la cascade. Même le superfan du Real Madrid, Tomas Roncero, a dit qu’il « adorait » ça.

« Je félicite Laporta. C’est ce que j’ai toujours pensé … Le Real Madrid est la chose la plus importante dans un cule [Barca fan’s] l’existence », a-t-il déclaré à Cadena SER.

La cascade de Laporta n’est pas le premier exemple de pêche à la traîne entre clubs au nom de la publicité. Voici quelques exemples supplémentaires de la forme artistique – certains avec plus de succès que d’autres.

Guerres des panneaux publicitaires Tevez

IL Y A 10 ANS CE JOUR: Carlos Tevez a quitté Man United pour signer à Man City … Retour sur cette affiche une fois l’affaire conclue! 👀 pic.twitter.com/8wsFf92ck8 – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 13 juillet 2019

Lorsque Carlos Tevez a fait défection de Manchester United à Manchester City en 2009, un groupe de fans de City a décidé de se frotter en payant pour un panneau d’affichage à exposer à Piccadilly Gardens, accueillir le L’attaquant argentin dans la moitié bleue de la ville. Cette petite cascade leur a rapidement explosé au visage lorsque Tevez a commencé à provoquer des frictions et à se brouiller publiquement avec tous les dirigeants de City, y compris le manager Roberto Mancini. Peu de temps après, une version mise à jour de l’affiche « Bienvenue à Manchester » est apparue dans le centre-ville qui disait « Bienvenue à Carlos, « payé par la confiance du supporteur de United, qui l’a décrit comme un « message chaleureux de la part de vieux amis » sur leur site Web.

La guerre des panneaux publicitaires n’a pas duré trop longtemps, mais plusieurs pastiches ont vu le jour depuis – y compris une affiche « Bienvenue à Zlatan » déployée en face de la boutique du club de City à l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic à United en 2016 et un message « Bienvenue à Vanchester » dévoilé lorsque Louis van Gaal a pris la relève en tant que manager à Old Trafford deux ans auparavant.

Le stade des Spurs se vante de se retourner contre vous

Alors que Tottenham Hotspur se préparait à emménager dans son nouveau stade à l’été 2018, ils ont commis l’erreur de troller leurs rivaux locaux avec une publicité effrontée qui est apparue dans les stations de métro de la capitale. Arsenal et Chelsea manquant tous les deux le top quatre, les Spurs se sont vantés que leur nouvelle arène de 62 000 places serait la « seul endroit pour regarder la Ligue des champions à Londres. «

Malheureusement pour les Spurs, le travail sur le nouveau terrain a pris beaucoup plus de temps que prévu, ce qui signifie qu’ils ont dû commencer la saison en jouant leurs matchs à domicile à Wembley à la place. Leur premier match de Ligue des champions sous les lumières vives au Tottenham Hotspur Stadium n’a eu lieu qu’en avril 2019, lorsqu’ils ont battu Manchester City lors du match aller de leur quart de finale.

Trophée de l’Ajax avec Manchester United

.@AFCAjax Notre armoire est déjà assez pleine, mais ne vous inquiétez pas – nous pouvons toujours faire plus de place 😉🏆 https://t.co/zeSn22JP7w – Manchester United (@ManUtd) 22 mai 2017

Avant de s’affronter lors de la finale de la Ligue Europa 2017, l’Ajax a imprudemment décidé de lâcher le gant à Manchester United en taquiner la partie anglaise pour n’avoir jamais remporté la compétition auparavant. Cependant, il a été rapidement noté que si l’Ajax avait effectivement remporté la Coupe de l’UEFA en 1995, United avait remporté deux trophées de la Ligue des champions dans l’intervalle – un de plus que leurs adversaires néerlandais. En toute justice, United a fait preuve d’une retenue louable tout en soulignant ce point précis dans leur réponse.