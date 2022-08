Hogwarts Legacy Game se déroulant dans l’univers “Harry Potter” reporté à février 2023

Héritage de Poudlard, le jeu en monde ouvert qui permet aux joueurs de créer leur propre élève inscrit à l’école de sorciers de l’univers Harry Potter de JK Rowling, a été retardé et devrait maintenant sortir le 10 février 2023, a annoncé vendredi le développeur Avalanche Software. Il devait auparavant sortir à temps pour la saison des achats des Fêtes cet automne.

“Nous sommes ravis de ce que nous créons ici au studio et nous avons juste besoin d’un peu plus de temps pour offrir la meilleure expérience possible à tout le monde”, a déclaré Chandler Wood, responsable de la communauté d’Avalance Software, dans une vidéo. tweeté Vendredi.

La nouvelle date s’applique au Playstation, Xbox et PC plates-formes. Wood a également déclaré que la date de sortie de la version Nintendo Switch du jeu serait annoncée prochainement.

Dans Hogwarts Legacy, les joueurs jouent le rôle d’un élève de cinquième année à l’école à la fin du 19e siècle. Les élèves apprennent à faire des potions, à apprivoiser des bêtes magiques, à monter sur un manche à balai et à percer les mystères de l’institution tout en rencontrant certains des personnages mentionnés dans les livres Potter.