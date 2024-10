Hoggard prend la parole lors d’un procès pour agression sexuelle et nie avoir violé la plaignante

AVERTISSEMENT : Cet article peut concerner ceux qui ont subi des violences sexuelles ou qui connaissent quelqu’un qui en a été victime.

Jacob Hoggard a pris la parole mardi lors de son procès pour agression sexuelle, niant avoir violé son accusatrice et dressant un tableau radicalement différent de leur rencontre il y a huit ans.

Vêtu d’un costume sombre, le natif de la Colombie-Britannique a déclaré au jury que lui et le plaignant dans l’affaire avaient eu une aventure consensuelle d’un soir à Kirkland Lake, en Ontario, après que son groupe d’alors, Hedley, ait donné un spectacle il y a huit ans.

Alors que l’avocate de la défense Megan Savard lui faisait part de ses souvenirs de la rencontre, elle lui a demandé si celle-ci avait été consensuelle.

« Bien sûr que c’était le cas », a-t-il déclaré à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à proximité de Temiskaming Shores, une communauté située à environ 150 kilomètres au nord-est de Sudbury.

Elle demanda pourquoi le sexe permettait à Hoggard de dire avec autant d’assurance maintenant qu’il était consensuel.

«Eh bien, elle était aussi intéressée que moi», a-t-il déclaré, ajoutant que la plaignante était placée sur lui pendant «une bonne partie» de la séance.

« Je me souviens qu’elle gémissait et disait oui et qu’elle s’embrassait beaucoup alors qu’elle était sur moi. »

Témoignage du plaignant

La plaignante, au cours de quatre jours de témoignage émouvant la semaine dernière, a raconté une histoire complètement différente.

La Couronne et la défense conviennent qu’une relation sexuelle entre les deux a eu lieu dans la chambre d’hôtel de Hoggard à la suite d’un feu de joie que le groupe a organisé à proximité après leur concert.

Les procureurs cherchent à prouver qu’il n’y avait pas de consensus. La plaignante, qui a répété à plusieurs reprises qu’elle n’était pas consentante aux relations sexuelles, était le seul témoin de la Couronne.

La femme, qui avait alors 19 ans et dont le nom est protégé par une interdiction de publication, a nié toute suggestion lors du contre-interrogatoire de Savard selon laquelle elle voulait avoir des relations sexuelles avec Hoggard ou qu’ils avaient flirté au préalable.

REGARDER | Le plaignant s’effondre pendant le contre-interrogatoire : La plaignante s’effondre lors du contre-interrogatoire dans le procès pour agression sexuelle de Hoggard La défense a poursuivi son contre-interrogatoire agressif de la femme accusant le musicien Jacob Hoggard de viol. La plaignante s’est effondrée lorsque l’avocat de Hoggard a contesté sa mémoire des événements et a suggéré que la rencontre était consensuelle.

Mardi, Savard a montré au tribunal un itinéraire de visite et a demandé à Hoggard de marquer l’emplacement du feu de joie, qu’il dit avoir allumé, sur une photo aérienne imprimée de l’hôtel.

Il a déclaré qu’il avait allumé le feu avec un autre membre du groupe avant l’arrivée des autres, ce qui contredit le témoignage du plaignant selon lequel ils se trouvaient ensemble dans une camionnette en direction de la fête.

Il a dit qu’il l’avait d’abord remarquée assise les jambes croisées près du feu, qu’il l’avait trouvée attirante et qu’il avait voulu lui parler.

« À un moment donné, j’avais la main sur sa jambe, et je me souviens avoir juste ri avec elle, plaisanté et flirté en quelque sorte », a-t-il déclaré.

« Elle avait l’air de passer un bon moment. »

Il a dit qu’ils avaient échangé leurs numéros de téléphone et qu’à un moment donné, il lui avait envoyé un texto pour lui demander si elle voulait passer la nuit avec lui. Plus tard, a-t-il dit, ils se sont embrassés et se sont tenus la main.

Savard a demandé s’il avait mentionné qu’ils joueraient de la musique dans sa chambre ou auraient une « conversation informelle » — des mots que la plaignante a utilisés dans son témoignage pour caractériser son invitation à rester. Il a dit non.

Lorsqu’ils sont entrés dans sa chambre d’hôtel, Hoggard a déclaré qu’il jouait quelques chansons sur sa guitare. Son accusateur avait fermement nié que cela ait pu se produire.

Il a dit qu’ils s’étaient embrassés avant de s’aider à se déshabiller et qu’ils avaient ensuite fait l’amour. Il a nié que la femme se soit débattue, qu’il l’ait frappée ou étranglée, qu’il l’ait coincée au sol, qu’elle ait jamais dit qu’elle se sentait mal à l’aise et qu’il l’ait traitée de « sale petit cochon », comme elle l’avait décrit au tribunal.

Il a également nié lui avoir dit, comme l’a témoigné la plaignante, qu’elle ne devrait pas s’inquiéter des maladies sexuellement transmissibles parce qu’il « les choisit jeunes », ou qu’elle ne devrait pas s’inquiéter que sa petite amie l’apprenne à ce moment-là.

Hoggard a témoigné que lui et son épouse actuelle avaient rompu à ce moment-là. Savard a montré au jury plusieurs documents suggérant qu’ils n’étaient pas ensemble.

Cela comprenait une publication sur Instagram que sa désormais épouse a publiée quelques jours avant le spectacle de Kirkland Lake, avec la légende : « Et puis elle ne s’en souciait pas. » Hoggard a déclaré qu’il considérait cela comme un signe qu’elle « passait à autre chose ».

Hoggard pose dans les coulisses après la remise des prix Juno 2015 à Hamilton le 15 mars 2015. (Peter Power/La Presse Canadienne)

Savard a également montré au tribunal une capture d’écran d’un courriel que l’actuelle épouse de Hoggard lui avait envoyé plusieurs jours après le concert, lui demandant pourquoi il avait changé de numéro de téléphone.

L’avocat de la défense a déclaré au jury dans sa déclaration liminaire mardi matin qu’elle prévoyait d’appeler deux autres témoins dans son affaire – tous deux membres de l’équipe qui a travaillé au concert de Hedley ce soir-là. Savard a laissé entendre que les deux contrediraient d’autres éléments du récit du plaignant.

Hoggard, qui a déclaré au tribunal qu’il avait commencé à travailler comme menuisier après la séparation d’Hedley en 2018 et qu’il vivait désormais « au jour le jour », devait poursuivre son témoignage tout au long de la journée.