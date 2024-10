Hoggard prend la parole lors d’un procès pour agression sexuelle et nie avoir violé la plaignante

Lorsqu’un avocat lui a demandé ce qui lui permettait désormais de dire avec autant d’assurance que c’était consensuel, Hoggart a répondu : « Eh bien, elle était aussi intéressée que moi ». Photo de Veronica Henri/Postmedia/Fichier

Contenu de l’article Le musicien canadien Jacob Hoggard a pris la parole mardi lors de son procès pour agression sexuelle, niant avoir violé son accusatrice et dressant un tableau radicalement différent de leur rencontre il y a huit ans. Vêtu d’un costume sombre, Hoggard a déclaré au jury que lui et le plaignant dans l’affaire avaient eu une aventure consensuelle d’un soir à Kirkland Lake, en Ontario, après que son groupe d’alors, Hedley, ait donné un spectacle.

Contenu de l’article Alors que l’avocate de la défense Megan Savard lui faisait part de ses souvenirs de la rencontre, elle lui a demandé si celle-ci avait été consensuelle. « Bien sûr que c’était le cas », a-t-il déclaré. Elle a demandé ce qui, à propos du sexe, permettait à Hoggard de dire avec autant d’assurance qu’il était consensuel. « Eh bien, elle était aussi intéressée que moi », a-t-il déclaré, ajoutant que la plaignante était positionnée sur lui pendant « une bonne partie » de la séance. « Je me souviens qu’elle gémissait et disait oui et qu’elle s’embrassait beaucoup alors qu’elle était sur moi. » La plaignante, au cours de quatre jours de témoignage émouvant la semaine dernière, avait raconté une histoire complètement différente. La Couronne et la défense conviennent qu’une relation sexuelle entre les deux a eu lieu dans la chambre d’hôtel de Hoggard à la suite d’un feu de joie que le groupe a organisé à proximité après leur concert. Recommandé par l’éditorial Le plaignant s’effondre pendant le procès Hoggard L’acteur de Sing Sing innocenté après près de 24 ans de prison Les procureurs cherchent à prouver que la rencontre n’était pas consensuelle. La plaignante, qui a répété à plusieurs reprises qu’elle n’était pas consentante aux relations sexuelles, était le seul témoin de la Couronne. La femme, qui avait alors 19 ans et dont le nom est protégé par une interdiction de publication, a nié toute suggestion lors du contre-interrogatoire de Savard selon laquelle elle voulait avoir des relations sexuelles avec Hoggard ou qu’ils avaient flirté au préalable.

Contenu de l’article Mardi, Savard a montré au tribunal un itinéraire de visite et a demandé à Hoggard de marquer l’emplacement du feu de joie, qu’il dit avoir allumé, sur une photo aérienne imprimée de l’hôtel. Il a déclaré qu’il était arrivé pour allumer le feu avec un autre membre du groupe avant l’arrivée des autres, ce qui contredit le témoignage du plaignant selon lequel ils se trouvaient ensemble dans une camionnette en direction de la fête. Hoggard a déclaré qu’il avait d’abord remarqué la plaignante assise les jambes croisées près du feu, qu’il l’avait trouvée attirante et qu’il avait voulu lui parler. « À un moment donné, j’avais la main sur sa jambe, et je me souviens avoir juste ri avec elle, plaisanté et en quelque sorte flirté », a-t-il déclaré. « Elle semblait passer un bon moment. » Il a dit qu’ils avaient échangé leurs numéros de téléphone et qu’à un moment donné, il lui avait envoyé un texto pour lui demander si elle voulait passer la nuit avec lui. Plus tard, a-t-il dit, ils se sont embrassés et se sont tenus la main. Elle portait sa veste, dit-il. Savard a demandé s’il avait mentionné qu’ils joueraient de la musique dans sa chambre ou auraient une « conversation informelle », mots que la plaignante a utilisés dans son témoignage pour caractériser son invitation à rester. Il a dit non. Lorsqu’ils sont entrés dans sa chambre d’hôtel, Hoggard a déclaré qu’il jouait quelques chansons sur sa guitare. Son accusateur avait fermement nié que cela ait pu se produire.

Contenu de l’article Il a dit qu’ils s’étaient embrassés avant de s’aider à se déshabiller et qu’ils avaient ensuite fait l’amour. Il a nié que la femme se soit débattue, qu’il l’ait frappée ou étranglée, qu’il l’ait immobilisée, qu’elle ait jamais dit qu’elle se sentait mal à l’aise et qu’il l’ait traitée de « sale petit cochon », comme elle l’avait décrit au tribunal. Selon le témoignage de la plaignante, après qu’elle soit finalement allée sous la douche, Hoggard l’y a rejoint et lui a demandé s’il pouvait uriner sur elle. Lorsqu’elle a dit non, il l’a fait quand même, a-t-elle témoigné. Mardi, devant le tribunal, Hoggard a présenté un récit contradictoire. Il a déclaré que lors d’une relation sexuelle orale consensuelle dans la baignoire, il lui avait demandé d’uriner sur son visage, et elle l’avait fait. «Je comprends que ce soit un sujet potentiellement embarrassant pour vous», a déclaré Savard. Hoggard a accepté et a déclaré qu’il était « très rare » qu’une femme urine sur lui. Il a un « souvenir très, très clair de ce moment », a-t-il témoigné. Le tribunal a également entendu des descriptions contradictoires d’une conversation que Hoggard et le plaignant ont eue cette nuit-là. Hoggard a nié lui avoir dit, comme l’a témoigné la plaignante, qu’elle ne devrait pas s’inquiéter des maladies sexuellement transmissibles parce qu’il « les choisit jeunes », ou qu’elle ne devrait pas s’inquiéter que sa petite amie l’apprenne à ce moment-là.

Contenu de l’article D’après le récit de Hoggard, ils ont discuté de son petit ami, de la musique et de leur carrière. « Je me souviens avoir parlé de la difficulté du travail, même sur le plan personnel, de la difficulté qu’il peut avoir pour la confiance en soi », a-t-il déclaré. « Il était vraiment facile de lui parler. » Hoggard a également témoigné que lui et son épouse actuelle avaient rompu à ce moment-là. Savard a montré au jury une publication sur Instagram juste avant le concert et un courriel que sa désormais épouse lui avait envoyé quelques jours plus tard, qui semblaient tous deux corroborer la rupture. Hoggard a déclaré au tribunal que lui et son épouse actuelle s’étaient finalement fiancés en janvier 2018, confirmant que leurs nouvelles avaient été divulguées au public à l’époque. Il a déclaré qu’il avait commencé à travailler comme menuisier après la séparation d’Hedley cette année-là et qu’il vivait désormais « au jour le jour ». Le procureur de la Couronne, Peter Keen, a commencé à contre-interroger Hoggard mardi après-midi. Interrogé plus tôt par son avocat de la défense, Hoggard avait déclaré qu’il ne se souvenait pas de la manière dont lui et la plaignante étaient passés du baiser au rapport sexuel. Il était d’accord avec Keen sur le fait qu’il s’agissait d’une « lacune » dans sa mémoire. Hoggard avait également déclaré plus tôt mardi qu’il avait demandé à la plaignante si elle allait bien à intervalles réguliers au cours de leur rencontre. Il a déclaré lors du contre-interrogatoire que c’était sa pratique habituelle lors des relations sexuelles.

Contenu de l’article « Je vais vous suggérer que la raison pour laquelle vous avez dû lui demander si elle allait bien à intervalles réguliers est parce que vous n’étiez pas sûr qu’elle allait bien », a déclaré Keen. « Je ne suis pas d’accord avec cela », a déclaré Hoggard. Savard avait déclaré dans sa déclaration d’ouverture mardi matin qu’elle prévoyait d’appeler deux autres témoins après Hoggard – tous deux membres de l’équipe qui ont travaillé au concert de Hedley ce soir-là. Le contre-interrogatoire de Hoggard devrait reprendre mercredi matin. Notre site Web est l’endroit idéal pour les dernières nouvelles, les scoops exclusifs, les lectures longues et les commentaires provocateurs. Veuillez ajouter nationalpost.com à vos favoris et vous inscrire à notre newsletter quotidienne, Publié, ici.

