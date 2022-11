Hogan se réunira avec ses partisans au milieu des spéculations de la Maison Blanche

ANNAPOLIS, Md. (AP) – Le gouverneur du Maryland à durée limitée, Larry Hogan, organisait mercredi des collectes de fonds pour de futures activités politiques lors d’événements où le républicain devrait parler de ses huit années en tant que gouverneur, ainsi que de ses plans pour l’avenir.

Hogan, qui quitte ses fonctions en janvier, s’est positionné pour se présenter comme une alternative légitime à l’ancien président Donald Trump, qui a déjà annoncé qu’il se présenterait à la présidence en 2024.

Hogan organisait deux collectes de fonds dans un hôtel et un casino à environ 40 kilomètres de la capitale de l’État. L’un marquera le lancement d’un comité d’action politique appelé Better Path Forward, et l’autre est organisé pour l’organisation politique de Hogan, An America United, a déclaré David Weinman, directeur exécutif de l’organisation.

Les événements devraient rapporter plus d’un million de dollars, a déclaré Weinman.

Avant les collectes de fonds, Hogan devait assister à un sommet sur le leadership à Annapolis pour parler de l’avenir du pays.

“Pendant huit ans, le gouverneur Hogan a démontré comment diriger et fournir des résultats conservateurs de bon sens dans un État bleu profond, et nous avons constaté un soutien écrasant dans le Maryland et dans tout le pays pour s’appuyer sur ce modèle de réussite”, a déclaré Weinman. “Nous sommes ravis d’accueillir ces événements pour célébrer ce succès et nous tourner vers l’avenir.”

Hogan a déclaré publiquement qu’il se concentrait sur la fin de son mandat de gouverneur et qu’une annonce officielle de ses plans ne se produirait qu’après son départ de ses fonctions à la mi-janvier. Cependant, avec une disponibilité médiatique prévue mercredi soir au casino, l’événement ressemblait à celui de Hogan en novembre 2013, lorsqu’il a fait savoir à ses partisans qu’il prévoyait de se présenter au poste de gouverneur, même s’il avait déclaré à l’époque qu’il n’avait pas l’intention de le faire. annoncer officiellement sa candidature pendant quelques mois.

Hogan, qui a été un féroce critique de Trump, serait un outsider dans une primaire républicaine. Le candidat républicain Hogan approuvé pour le poste de gouverneur, Kelly Schulz, a perdu la primaire du GOP pour le gouverneur du Maryland au profit de Dan Cox, approuvé par Trump. Cox, cependant, a perdu par une large marge en novembre face au démocrate Wes Moore.

Hogan a été un gouverneur populaire dans un État où les démocrates sont plus nombreux que les républicains 2 contre 1. Il n’est que le deuxième gouverneur républicain à être réélu dans le Maryland.

Brian Witte, Associated Press