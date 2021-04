Le club de Bundesliga, Hoffenheim, a déclaré lundi qu’il rejoindrait Les clubs anglais boycottent les réseaux sociaux pendant trois jours le week-end prochain pour protester contre les abus racistes en ligne. Du 30 avril au 3 mai, Hoffenheim, actuellement 11e du classement, gèlera ses comptes Facebook, Twitter et Instagram. « Les réseaux sociaux sont malheureusement devenus un lieu où répandre la frustration et la haine », a déclaré Christian Frommert, directeur des médias du club. « Il est temps de s’engager activement dans la tolérance, le respect et l’humanité. » Deux joueurs de Hoffenheim, Ryan Sessegnon et Diadie Samassekou, ont été récemment victimes d’abus racistes en ligne.

La formation allemande se joint à l’initiative avec les tenues de Premier League, les trois divisions de la Ligue de football, la Super League féminine et le Championnat féminin qui désactiveront leurs comptes sur les réseaux sociaux de vendredi soir à lundi matin.

L’action intervient « en réponse aux abus discriminatoires continus et soutenus reçus en ligne par des joueurs et de nombreux autres joueurs liés au football », ont déclaré dimanche les autorités anglaises dans un communiqué conjoint.

Le 11 février, dans une lettre ouverte adressée au directeur général de Twitter, Jack Dorsey, et au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, les responsables du football anglais ont appelé à l’action «pour des raisons de simple décence humaine».

Twitter a répondu qu’il n’avait pas l’intention de censurer les commentaires des comptes anonymes.

