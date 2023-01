Hoffenheim ramène John Brooks en Bundesliga depuis Benfica

Le TSG Hoffenheim ramène le défenseur américain John Brooks en Bundesliga en provenance du club portugais de Benfica.

Brooks, 29 ans, a signé un accord jusqu’en juin 2024, a déclaré Hoffenheim jeudi dans un communiqué.

Le magazine Kicker a rapporté que Hoffenheim avait payé 300 000 € (327 000 $) pour le transfert.

“Je suis ravi de revenir en Bundesliga”, a déclaré Brooks. “Je connais à la fois la ligue et le TSG. [Hoffenheim] très bien, et je suis très motivé pour me lancer tout de suite et faire ma part pour nous aider à reprendre le chemin du succès à court terme.”

Brooks a fait 216 apparitions en Bundesliga pour le Hertha Berlin et le VfL Wolfsburg de 2013 à 22.

Il est passé par le système de jeunesse de Hertha et a fait 29 apparitions en deuxième division alors qu’il aidait l’équipe à décrocher une promotion en 2013.

Brooks a rejoint Wolfsburg lors d’un transfert record pour un joueur américain en 2017.

Brooks n’a fait que cinq apparitions après avoir rejoint Benfica en septembre dernier.

Il n’a pas été en mesure de revenir en force pour une place dans l’équipe de la Coupe du monde des États-Unis.

Il a été abandonné par l’entraîneur Gregg Berhalter après avoir participé à deux des trois premiers éliminatoires et n’a plus été sélectionné pour l’équipe nationale depuis.

Hoffenheim a connu des difficultés ces derniers temps et n’a remporté aucun de ses sept derniers matchs.

“Jay est un défenseur chevronné, solide sur le plan aérien et qui n’a vraiment plus besoin d’être présenté”, a déclaré le directeur sportif de Hoffenheim, Alexander Rosen. “Il devrait contribuer et contribuera à améliorer notre stabilité défensive grâce à son expérience, sa vision et sa présence. ”