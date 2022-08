Hodlnaut, prêteur de crypto en difficulté, cherche une gestion judiciaire afin de réhabiliter l’entreprise

Il y a huit jours, le prêteur de crypto Hodlnaut a déclaré que la plateforme suspendait les retraits en invoquant des conditions de marché volatiles. La société affirme qu’elle recherche une gestion judiciaire qui vise à “offrir la probabilité de récupération la plus efficace”.

Hodlnaut met à jour ses clients – Un prêteur de crypto demande à la Haute Cour de Singapour une gestion judiciaire

Le prêteur de crypto Hodlnaut recherche l’assistance des tribunaux, la plateforme «évitera donc une liquidation forcée» des actifs de l’entreprise. La semaine dernière, le 8 août 2022, la startup crypto a suspendu les retraits et a noté que l’entreprise “fonctionnait activement sur la mise en place de la récupération”. Hodlnaut estime que la gestion nommée par le tribunal des investissements est la meilleure avancée et le 13 août 2022, Hodlnaut s’est inscrit à la gestion judiciaire auprès de la Haute Cour de Singapour.

En vertu de la loi de Singapour, les sociétés en difficulté monétaire récupéreront les pertes avec l’aide d’un gestionnaire judiciaire. Le thème met également en pause les réclamations et les poursuites judiciaires contre Hodlnaut. “Cette pause peut donner aux Etats-Unis d’Amérique le souffle coupé pour concentrer nos efforts sur la reprise et assainir l’entreprise”, a expliqué mardi Hodlnaut. Hodlnaut espère nommer un homme adulte. tam-o’-shanter Chee Chong de Kairos company consultatory Pte Ltd en tant que directeur judiciaire par intérim.

Cependant, bien que la société ait déposé une demande d’enregistrement pour la gestion nommée par le tribunal, le tribunal n’a pas traité les demandes, et Hodlnaut dit que les choses pourraient changer. la société prévoit de mettre à jour le grand public le 19 août, afin de “fournir des mises à jour de fond supplémentaires sur le mode de gestion judiciaire”. La pause de retrait de Hodlnaut et les problèmes monétaires suivent de la même manière des entreprises comme l’astronome, le voyageur Digital, Babel Finance et les retraits de transition de phase de Vauld.

Hodlnaut dit que le délai pour induire une gestion judiciaire par le tribunal de Singapour pourrait prendre plusieurs mois. Au bas de la publication du journal, il y a une collection de requêtes fréquemment posées et l’une des requêtes demande si tous les fonds des clients ont disparu. Hodlnaut déclare: «Non, alors que Hodlnaut est actuellement confronté à une situation financière difficile, tous vos actifs ne sont pas partis. Parce que dans l’état actuel des choses, comme nous avons arrêté tous les retraits, aucun utilisateur ne peut recevoir la priorité dans les retraits. L’article du journal du prêteur crypto conclut :

Nous percevons l’anxiété que cette nouvelle a causée à nos utilisateurs et nous nous efforçons de produire des mises à jour fréquentes supplémentaires à l’avenir.

Le poste Hodlnaut, prêteur crypto en difficulté, cherche une gestion judiciaire afin de réhabiliter la société est apparu pour la première fois sur BTC Wires.